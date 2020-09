Juicio a María Ovando: "a la luz de los hechos no hay material probatorio de acusación" - El Territorio Misiones

María Ramona Ovando (44) se va a sentar nuevamente en el banquillo de los acusados. Como en 2012, serán los magistrados del Tribunal Penal de Eldorado quienes decidan otra vez si es culpable o inocente.

En esta oportunidad Ovando está acusada por consentir abusos sexuales a una hija y una nieta tras una denuncia hecha en 2015, aunque la investigación no pudo determinar cuándo fueron esos ultrajes. Quienes están acusados de los delitos sexuales son Marcos Iván Laurindo (23), señalado como la pareja de Ovando cuando fueron detenidos, y Lucas Sebastián Ferreira (23), quien era amigo de ambos.

José Luis Fuente, uno de los abogados de María Ovando, detalló este lunes antes del inicio del juicio a El Territorio que "la expectativa de la defensa es que la ausencia de elementos en el expediente llevará a que María sea absuelta y que las dos personas que están detenidas desde hace 5 años también van a ser absueltos, tenemos confianza en eso y también tenemos confianza en el gran marco de organizaciones e instituciones que se abocaron en estos últimos días en la lectura del expediente y de todas las piezas que hay. Creemos así que habrá muchas solicitudes para ser veedores y también para ayudar al tribunal a una decisión correcta que sería la absolución de María", dijo.

"Hay un gran marco, el Ministerio de las Mujeres, la Defensoría General de la Nación, la Asociación Pensamiento Penal, el Proyecto Inocencia.. la verdad que el marco es tremendo y ayer se hizo público una solicitud de Parlamentarias del Mercosur y la intervención de la OEA en el seguimiento de este caso. La revictimización que está sufriendo María hace posible las cadenas de solidaridad y el seguimiento técnico por sobre todo, como de la Universidad Nacional del Centro, la decana personalmente está haciendo el seguimiento como también el equipo de Violencia Territorial que tiene el Ministerio, hay un marco muy amplio de acompañamiento y eso nos da tranquilidad porque eso es lo que necesitamos para que haya justicia, transparencia".

"A la luz de los hechos no hay material probatorio que pueda solidificar ninguna acusación", aseguró.













"Hay algo en concreto que son dos víctimas (menores de edad), sin dudas, eso no ponemos en discusión y la verdad es que hay un triste rol del Estado en todo esto porque hoy la instrucción no desarrolló ninguna hipótesis alternativa ni investigación que hubiera sido importante de tener y acceder a la justicia. Sólo buscaron culpabilizar y criminalizar a María y hoy no tenemos quiénes cometieron esos abusos".Nota relacionada: