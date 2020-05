Internaron al jefe de enfermería del Hospital Fernández por Covid-19

El titular de emergentología permanece en el área de cuidados intensivos de la Clínica Anchorena. Además, informó que no presentaba comorbilidades. "Se trata de un paciente joven que no tenía una enfermedad de base", aseguró.A raíz del contagio, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación para determinar cómo fue que el profesional contrajo el virus. En ese sentido, también evaluarán a su pareja, una enfermera que trabaja en dos centros de salud.Por su parte, fuentes oficiales confirmaron que, de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes para proteger al personal sanitario, cuatro personas consideradas "contactos estrechos" fueron aisladas del establecimiento. En tanto, detallaron que, por el cargo que ocupa en el hospital, el trabajador "no tiene contacto frecuente con pacientes".Además del jefe de enfermería, otros 27 miembros del personal del Hospital Fernández se infectaron con COVID-19 desde que comenzó la emergencia sanitaria.Con respecto a la situación de la institución frente al incremento de casos en la Ciudad de Buenos Aires, Lobo informó que en las últimas semanas se registró un aumento considerable en la ocupación de camas en la institución. "La capacidad de la terapia intensiva está exigida. Además, sobre 112 camas que no pertenecen a esa área, 90 están ocupadas con pacientes con coronavirus", afirmó.