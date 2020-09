Internaron a la mamá de Ova y Gabriela Sabatini por Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 08:50hs.

Este lunes, Catherine Fulop les contó a sus seguidores que tiene coronavirus, al igual que su esposo Ova, Tiziana y su suegra Beatriz Garófalo, que se mudó con ellos semanas atrás. Además se confirmó que la mujer de 81 años tiene antecedentes de enfermedades pulmonares, por lo que debió ser internada, aunque se encuentra muy bien y ansiosa por regresar a su casa.En las últimas horas también surgieron rumores sobre el delicado estado de salud de Tiziana, la menor de la familia Sabatini, pero ella lo desmintió en diálogo con este medio. “Me llevaron al hospital porque la médica que nos vino a hacer el chequeo no lograba escucharme uno de los pulmones y teníamos que hacer estudios para descartar neumonía. Ahora estoy en casa, recuperándome”, sostuvo.La artista venezolana utilizó sus redes sociales para hablar sobre la enfermedad que los afecta. “A finales de la semana pasada comencé a tener síntomas, que no pensé que podía ser COVID-19 porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero lo que me llamó la atención fue que el viernes a la tarde, después de la radio, tuve fiebre. También me dolía el cuerpo. Me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que mi familia”, comenzó diciendo en un video.Y agregó: “Estamos todos bien con los síntomas normales algo de fiebre, dolor de cuerpo, de garganta, sensaciones raras en la boca. Me ausenté de las redes porque los primeros días son bastante fuertes. Ya estoy mejorando. Ya no tengo fiebre y mi familia recién la está transitando”.Horas después de su anuncio, fue Claudia Fontán -que también trabaja en La 100- que anunció también estar infectada. “La verdad es que estoy sin síntomas. Empezaron a haber algunos casos en la radio y nos hisopamos. Trato de estar tranquila, confiar en que va a pasar, que vamos a estar bien. Trato de no entrar en pánico. Porque me parece que ya está. Yo sabía que en algún momento iba a suceder porque estaba muy expuesta”, se la escuchó decir vía Zoom en Mujeres, el nuevo ciclo de eltrece.Como si fuera poco, hoy Marcela Tauro -otra referente de la radio de Palermo- expresó que tras cuatro hisopados dio positivo. La panelista de Fantino a la tarde reconoció que se encuentra muy bien de ánimo y sin síntomas, y explicó que no puso en riesgo a nadie de su familia, ya que su hijo se encuentra con su papá desde hace 20 días y su madre y hermana están aisladas en su domicilio.