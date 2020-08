Internaron a Eduardo Feinmann por tener fiebre muy alta - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 12:15hs.

Eduardo Feinmann tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi luego de registrar fiebre alta en las últimas horas. Se encuentra en un sector especial para infectados de coronavirus, enfermedad que le fue diagnosticada días atrás. Aunque su estado de salud en general es bueno, los médicos decidieron que permaneciera en el lugar hasta que le baje la temperatura. Luego será trasladado nuevamente a su domicilio.El 19 de agosto, el periodista les contó a sus seguidores de Twitter que era COVID-19 positivo. “Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy. Me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima. De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda. Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo”, expresó.Por último, le envió un mensaje a sus televidentes: “Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.Desde que comenzó la pandemia, fueron varias las celebrities que dieron positivo en COVID-19. Uno de los primeros fue Tom Hanks, que se encontraba filmando la película sobre Elvis Presley en Australia junto a su esposa.En el ámbito nacional, hubo varios casos. Lizy Tagliani, Belén Francese, Miguel Ángel Cherutti, Alejandro Fantino, Coco Sily, Nicole Neumann y Andy Kusnetzoff son algunas de las figuras que estuvieron infectadas y ya se recuperaron.Por otra parte, el locutor Cacho Fontana todavía se encuentra cursando la enfermedad, al igual que la bailarina y modelo Celeste Muriega, que reconoció estar infectada y recluida en su departamento desde donde hace su programa de radio. "Me siento floja, aunque trato de tomarlo con humor no es algo gracioso. Hice la cosas bien, siempre usé tapabocas, respeté el distanciamiento, pero tenía que laburar", reveló en sus redes.Roxy Vázquez y Bebe Contepomi también dieron positivo, al igual que el conductor radial Gustavo López, Paulo Vilouta y Nancy Pazos, que dijo estar muy preocupada porque convive con su mamá de 74 años. “La intentaremos preservar como hasta ahora. Habernos aislado con mis hijos -que también se enfermaron- fue fundamental para cortar la cadena de contagios”, reconoció.