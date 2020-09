Intensifican trabajos en municipios en los que hubo brotes de dengue - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 06:50hs.

Sin datos de Nación desde el 24 de agosto El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, es de esas enfermedades que en Misiones, al menos, ostenta una doble caracterización: endémica y epidémica. Con mayor o menor incidencia, la enfermedad conocida como “rompehuesos” estará siempre en este territorio.



El último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, publicado el 24 de agosto, concluyó que en 2019-2020 el país atravesó el brote de dengue de mayor magnitud con 58.889 casos, superando casi por un 40,5% los casos acumulados comparados con 2015-2016. Sin embargo, para la temporada 2019-2020 fueron 96.070 las notificaciones de sospecha de arbovirus en el país.



El Boletín es de difusión semanal, en tanto hace más de un mes no hay actualización de la información que procesa cada provincia y es elevado a la cartera sanitaria nacional.



Según Nación, la provincia de Misiones cerró la temporada de brote en la semana del 26 de julio con 7.567 notificaciones de dengue, mientras que desde la provincia informaron 10.083 infectados por la dolencia transmitida por el vector.

El contexto epidemiológico actual con el coronavirus obliga a mirar con preocupación lo que se viene: con las temporadas cálidas aparece el riesgo de dengue. Justamente, la semana pasada concluyó en Posadas el Levantamiento Rápido de Índices de Infestación de Aedes aegypti (Liraa) y así en otras localidades profundizan el trabajo para evitar otra epidemia.En la epidemia de dengue 2015-2016, con la notificación de 21.000 casos -según datos del Ministerio de Salud de la Nación-, Misiones concentró el 60% de lo registrado en todo el país, mientras que en el período 2019-2020 estuvo entre las cinco jurisdicciones con mayor incidencia acumulada de casos cada 100.000 habitantes.En ese sentido, Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud Pública de la provincia, se refirió a la necesidad de mantener el mayor tiempo posible lo que se conoce período de interbrote, que es la etapa en la cual no se registra circulación viral de la enfermedad.“El trabajo lo hacemos a medida del ranking de la cantidad de casos o de trabajo que hicimos en el período 2019-2019. Es decir, empezamos en Andresito, Puerto Iguazú, Posadas, Oberá y después Garupá. Pero no nos faltó ningún lugar. Empezamos el 2 de agosto y terminamos el 4 de septiembre” señaló Silva en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.En los primeros días de enero, Comandante Andresito, que limita con Capanema, Brasil, se transformó en zona de riesgo por los casos de dengue registrados. “Con toda esa población hay que estar atentos porque hay posibilidades de que se haga un efecto derrame sobre otras localidades como San Pedro, San Vicente, zonas aledañas que tienen frontera con Brasil, que tiene 40 años de dengue y los cuatro serotipos circulantes, así que eso es una amenaza”, habían señalado en ese momento las autoridades sanitarias.“Esta etapa que estamos pasando en gran parte del país, se llama interbrote, un período en el que nosotros tenemos un montón de herramientas para ir trabajando con la comunidad, participación sanitaria, responsabilidad social del misionero. Empezamos a trabajar en conjunto para evitar que este verano sea tan exaltado como lo fue el verano pasado. El trabajo lo hacemos en las seis zonas sanitarias de Misiones. Estamos trabajando desde Iguazú a Posadas, desde Posadas a Garupá, Jardín América, Alem, Oberá, Andresito, San Pedro, San Vicente”, detalló.“Cuando hablamos de interbrote tenemos dos grandes puntos: una es la comunicación institucional y lo otro es la actividad técnica en sí. En la etapa de interbrote es donde más tenemos que trabajar y la participación comunitaria es fundamental. Se llega al vecino, vemos con los municipios, se trabaja en la parte técnica”, explicó Silva.El trabajo consiste no sólo en relevar los indicadores aédicos, sino, y sobre todo, en mantener los patios limpios, eliminando hasta las tapitas, dado que sirven de criaderos de mosquitos.“En Posadas, Salud municipal está trabajando con Salud Pública, ya sea en el Liraa como en la instalación de las ovitrampas. Nos damos cuenta que hoy la gente entiende qué es un criadero de mosquito y hay un reordenamiento ambiental, cada vez mantiene más limpio su patio”, subrayó.“La semana que viene tendremos el informe del trabajo realizado en Oberá, Garupá y Puerto Iguazú, es un trabajo conjunto. No hay que bajar los brazos, la responsabilidad es de todos, no sólo del Estado”, indicó.Si bien es apresurado arriesgar que no habrá otro brote de la enfermedad transmitida por el mosquito, el funcionario de Salud Pública consideró que el cierre de fronteras representa un beneficio para el status sanitario no sólo de Covid-19 sino de dengue. “Epidemiológicamente al no haber movilidad de gente, podremos estar un poquito más tranquilos. Sabemos que Paraguay y Brasil, sobre todo Brasil, tuvieron la mayor cantidad de informes en las Américas por casos de dengue. Estamos inmersos en la cuña de las dos enfermedades. Al no haber tránsito de gente podemos estar un poco más tranquilos, pero eso no quiere decir que no tengamos casos, pueden haber brotes esporádicos o muchas situaciones que pueden suceder para poder estirar lo más posible el período de interbrote”, dijo Silva.