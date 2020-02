Inseguridad en Esperanza: delincuentes roban hasta portones de las viviendas

Lunes 17 de febrero de 2020 | 09:50hs.





Los vecinos alertaron a la Policía del hecho pero según el testimonio de ellos, los efectivos no se acercaron al lugar del hecho. Ante esta situación expresaron su indignación en las redes sociales. “Los robos continúan pasando, la venta de droga continúa normalmente y las cámaras no están funcionando, no ha cambiado nada desde que nos reunimos con las autoridades”, explicó Elida López representante de grupo vecinos autoconvocados.





López explicó que están organizando una nueva reunión, aunque esperan la decisión del intendente de la localidad, Alfredo Gruber, que debe vetar o promulgar la ordenanza de Emergencia en Seguridad que fue aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad. }





“Estamos esperando, entre hoy y mañana sabremos que decidió el intendente y conforme a eso vamos a organizarnos para exigir seguridad, es increíble lo que se vive en Esperanza”, recalcó López.





Por lo pronto, los vecinos ya seleccionaron a las dos personas que los representaran en el Consejo de Seguridad que deberá ser creada si se promulga la ordenanza de Emergencia.

La ola de robos continúa registrándose en la localidad de Puerto Esperanza y los vecinos siguen reclamando mayor presencia policial en las calles. Este fin de semana se registró un insólito hecho en el barrio San Blas ya que delincuentes se llevaron a cuestas el portón en horas de la noche del domingo 16 de febrero.