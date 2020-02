Informe de Domingo: El camino de la adopción

Domingo 9 de febrero de 2020 | 07:15hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

¿Está uno obligado a ser padre o madre? ¿Es requisito necesario de la condición del ser humano o de estar en pareja? Largos debates se pueden abrir solamente con esas dos preguntas. Indudablemente en muchos el deseo está presente, pero por diversos factores no logra darse, o demora, ese anhelo. Y es allí, luego de las frustraciones, cuando en charlas de alcoba la idea de adoptar comienza a aflorar.

El proceso que se abre cuando se toma esa decisión puede ser largo, tedioso y burocrático, lo que hace que varios abandonen todo en el camino, o no.

Lo cierto es que se trata de un acto de amor y entrega total hacia el niño o adolescente que tendrá un referente a quien llamar papá o mamá. Así lo refuerza el diccionario en su tercera acepción de la palabra “adoptar”, al decir que es “recibir” a algo o alguien “haciéndolo propio, un parecer”.

Y el comienzo que se abre, tanto para el padre como para el niño es completamente nuevo, con dificultades, pero con grandes aprendizajes para ambos. De eso trata el informe de domingo de El Territorio, de todo el transitar que atraviesan adoptados y adoptantes hasta lograr el sueño.



A la espera

En Misiones, según la última estadística disponible de diciembre último, hay más de 260 niños, niñas y adolescentes viviendo en 23 hogares convivenciales a la espera de que su futuro cambie y, de esos, 30 niños se encontraban en condiciones de ser adoptados.

A esa condición de adoptabilidad la declara un juez y se llega a ella cuando no se conoce quiénes son sus padres; sus padres fallecieron y no se encontraron familiares de origen; los padres tomaron la decisión de que sea adoptado después de los 45 días del nacimiento o las medidas para que vuelva con su familia de origen no resultaron.

Pero el tiempo pasa y la espera se vuelve larga para los potenciales adoptantes como para el niño, que termina volviéndose adolescente y luego adulto dentro de un hogar. Por ejemplo, durante 2019, 18 adolescentes egresaron de los hogares por ser mayores de edad y debieron salir a enfrentarse a la vida sin tener a nadie que les sirva de apoyo o base ante los tropezones que surgirán fuera de ese espacio donde crecieron.



Las formas

En Argentina existen distintos tipos de adopción, puede ser plena o simple de acuerdo a lo que el juez considere más conveniente para la niña, niño o adolescente. El juez decide el tipo de vínculos que se mantienen o se extinguen respecto de la familia de origen, tanto en la adopción plena como en la simple.

También existe la adopción de integración que consiste en adoptar al hijo del cónyuge o conviviente.

Y pueden adoptar un matrimonio heterosexual u homosexual, ambos integrantes de una unión convivencial o una única persona soltera, viuda o divorciada.