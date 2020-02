Incremento del 20 por ciento para empleados públicos

Viernes 14 de febrero de 2020 | 10:27hs.

Empleados públicos provinciales de Misiones tendrán un 20 de aumento con los haberes de los meses de febrero y marzo, según lo anunió esta mañana el propio ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán. Se pudo saber será remunerativo y habrá revisión en el mes de junio.







El anuncio para toda la admiinstración pública llega después de que en la tarde del jueves el gobierno y los gremios docentes acordaran un incremento para el sector. El aumento a los maestros será igual al anunciado, y se abonará en dos partes. Así se pagará entre febrero y marzo, con un incremento de 13% y 7% respectivamente, respectivamente.





Se aclara que es sólo para estos dos meses y no es una pauta anual. “Estamos a la espera de que Nación defina una nueva referencia salarial para todo el país y un mecanismo de compensación para los docentes que no lleguen al mínimo (adicional regulador similar al ex art 9 o ex garantía mínimo vital y móvil docente)”, se explicó desde la Provincia.





Pago del Bono complementario







Por otra parte, desde hoy viernes 14 está disponible la segunda cuota de los 2.500 pesos correspondientes al bono para los empleados activos y pasivos de la administración pública. Los 2.500 completan los 5.000 estipulados por agente, de acuerdo a lo diagramado meses atrás.

Los docentes con 11 horas cátedra ó más (ó su equivalente) percibirán el bono de 5000 pesos, y menos de 11 horas cátedra ó su equivalente percibirán un bono de 2.500, según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda.







