Gremios docentes acuerdan suba del 20% pagadero en febrero y marzo

Viernes 14 de febrero de 2020 | 00:05hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Tanto el gobierno provincial como los gremios docentes acordaron ayer un incremento salarial del 20%, que comenzará a pagarse en los meses de febrero y marzo, que será del 13% y 7%, respectivamente. Se aclara que es sólo para estos dos meses y no es una pauta anual. “Estamos a la espera de que Nación defina una nueva referencia salarial para todo el país y un mecanismo de compensación para los docentes que no lleguen al mínimo (adicional regulador similar al ex art 9 o ex garantía mínimo vital y móvil docente)”, se explicó desde la Provincia.

También indicaron que están a la espera de que Nación defina si será una suma fija, ya que desde Misiones se solicita que sea desde enero. Para lo que viene se solicita que se incremente el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el adicional en material didáctico.

Por lo señalado en forma previa, en marzo se volverán a reunir tras una posible definición de la paritaria nacional, mientras que en junio la mesa volverán a discutir el salario correspondiente al segundo semestre en Misiones.

A diferencia de otros años que solo firmaba la Unión de Docentes de la Provincia (Udpm), esta vez firmaron además el acuerdo, los referentes de Amet, Semab/CEA y Sadop, mientras que UDA desistió del acuerdo.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Educación, Miguel Sedoff; el titular de Hacienda, Adolfo Safrán; la ministra de Trabajo, Silvana Giménez y el titular del Consejo General de Educación (CGE), Mauricio Maidana.



Los puntos del acuerdo

Entre los principales puntos, se destacó una recomposición salarial al básico desde febrero, cuya liquidación se perciba con los haberes de ese mes.

Allí, el sueldo de un maestro de grado de jornada simple se elevará de 5.805,77 pesos a 6.406,77 pesos.

En tanto, desde marzo, se establecerá un 7% adicional de aumento neto, cuyo cálculo se acordará en la primera quincena de ese mes, garantizando que el salario alcance la suma de 7.077 pesos.

También se resolvió subir el porcentaje que percibe por el concepto de Adicional de Primer Pago, que pasará del 10% al 15% con el salario de febrero. En lo que respecta a material didáctico, pasará del 20% al 21%.

Se acordó incorporar un adicional no remunerativo ni bonificable por cargo de 600,90 pesos, también a cobrar con el sueldo de febrero.

Otros de los puntos que se destacó del acuerdo firmado entre gremios y gobierno fue la ratificación del pago de la provincia del Adicional Compensador (ex artículo 9) y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) durante todo el 2020.

Se solicitó además actualizar los montos que se perciben por ayuda escolar y, en marzo, actualizar los valores en conceptos de asignaciones familiares y el proporcional por vacaciones.

Tras la firma, se concordó la continuidad de la mesa de diálogo, en el afán de seguir las variaciones del salario y del poder adquisitivo de este sector, proponiendo una nueva reunión en fecha posterior al cierre de la paritaria nacional, a fin de evaluar y considerar su implementación dentro del territorio provincial.

El acta concluyó con la reapertura de la discusión en la segunda quincena del mes de julio.



Suba y compromiso

Tras el acuerdo arribado, tanto el gobierno como los sindicatos coincidieron que el monto acordado se adecua a los tiempos que corren.

“Es un acuerdo realista”, definió Rubén Caballero, titular de Udpm, quien manifestó que “hay algunos desfasajes en el salario que se corregirán con los adicionales salariales”.

En tanto que Mariana Lescaffette, del Semab, expresó que “el aumento escalonado es un buen índice, para luego volver a reunirnos y ver el sueldo hacia adelante”.

Y, calificó como positiva la reunión, por la participación y el aumento logrado, aunque planteó que “hay que insistir con las subas para recomponer el salario docente”.

Luego el ministro de Educación, Miguel Sedoff, aseveró que Misiones fue la primera provincia en cerrar la paritaria nacional y refirió: “Llegamos a un acuerdo, que nos aseguran al inicio de las clases. También mejoramos el básico docente e incrementamos el salario desde febrero, con mejoras antes de empezar las clases”.

Y destacó el clima de respeto y apertura de opiniones que predominó a lo largo de la reunión.

“Es una pauta semestral, no anual”, aclaró el ministro de la cartera educativa.