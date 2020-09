Incremento de patentamiento de motos: "Misiones es la que más creció de manera interanual" - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 13:00hs.





A su vez, en la provincia de Misiones se patentaron 993 motos, que equivale a una suba interanual del 51,4%, siendo así el mayor de todo el país, y configurando el segundo mes consecutivo de incremento interanual.



En todo el país, durante agosto de 2020 se patentaron un total de 27.186 motos, que representa una baja respecto al mismo mes de 2019 del 4,9%, pero tuvo una importante mejora respecto al mes anterior, con un alza del 13%.A su vez, en la provincia de Misiones se patentaron 993 motos, que equivale a una suba interanual del 51,4%, siendo así el mayor de todo el país, y configurando el segundo mes consecutivo de incremento interanual.





"Misiones ha mantenido una política sanitaria que nos permite trabajar y no tener que cerrar como ocurrió en otros lugares, por otro lado hemos trabajado sin tener la competencia de mercado de Brasil y Paraguay lo que ha significado un incremento del dinero que circula, que es notoria y esos factores son trascendentales no sólo para las motos sino en el comercio a nivel general", remarcó.





Además el Ahora Bienes Durables, vigente desde julio que incluye a todos los comercios del rubro de electrodomésticos, construcción, mueblerías y ventas de motos representó una diferencia importante en la facturación de un lunes con respecto al resto de la semana, "la gente compra con tarjeta de crédito y usando ese medio de pago es notorio el movimiento, realmente fue un golazo de media cancha la posibilidad de ingresar a este plan, el de bienes durables", destacó el empresario.





"Para todos los que vendemos este tipo de cosas que requieren de planificación con el pago de cuotas realmente ha implicado una diferencia en general y también con el Ahora en Misiones y el desafío de la provincia es que el resto de los bancos entren con a estos beneficios los números son consecuencia de que los misioneros vienen cuidándose", acentuó.





Inconvenientes en stock

Trevisan comentó que a causa de la cuarentena el principal problema que existe en distintos sectores es el de la oferta, "se quiere comprar pero no hay productos, no hay motos, autos y bicicletas, ya lo estamos sintiendo en algunos modelos y es el próximo desafío del país que hayan bienes suficientes para una demanda que se trata de abastecer. La gente busca cubrirse y resguardar el capital y si no se puede resguardarlo se consume o compra dólares y si eso está restringido se vuelca al consumo, hay varios factores que aumentan la demanda"





"En un mundo tan globalizado como estamos viviendo hoy hay muy pocos productos que dependen de la industria nacional porque el resto está vinculado con el mercado extranjero y mientras más importado sea el componente peor se siente", aclaró.





Finalmente dijo que en general el negocio de las motos las de alta gamas son las que más van a tener restricciones, "o sea que van a ver muy pocas y supongo que las motos chicas y económicas son las que más van a estar en la oferta que son también las que tienen mayor demanda, se consiguen con algunas restricciones pero en las de mediana y alta gama si habrá problemas de abastecimiento".

Nicolás Trevisan, empresario del rubro, confirmó esta situación y acentuó que Misiones porcentualmente es la que más creció de manera interanual, "veníamos de terapia intensiva en el 2019 después de las Elecciones PASO con lo cual agosto fue un mes duro para todo el país en ese sentido. En Misiones se siente a excepción de Iguazú que está muy mal en distintos sentidos tanto en lo comercial como en lo turístico pero el resto de la provincia está viviendo una situación mucho mejor que otras ciudades del país y tiene que ver por distintos factores"