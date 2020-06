Imputaron a los implicados en el asesinato de la sargento Rodríguez

El caso

El crimen de la sargento Rodríguez fue perpetrado el martes a la mañana, en su casa del barrio Nuevo Garupá.

La mujer integraba las filas de la fuerza provincial desde 2007 y actualmente cumplía funciones en la Dirección Judicial, aunque se encontraba gozando de licencia por el embarazo de siete meses que cursaba. La uniformada además era madre de una adolescente y de un niño de 6 años, quien presenció el ataque, y estaba en pareja con un funcionario municipal de Posadas.

Su asesinato caló hondo, no sólo en la institución policial sino en la sociedad toda.

“Lo único que quiero es que se descubra quiénes fueron y que paguen por lo que hicieron porque no sólo me sacaron a mi única hermana, sino también a mi sobrinita. Ojalá se haga justicia porque es muy injusto lo que sucedió, se llevaron dos vidas y no puede ser que por una pistola hayan hecho todo esto”, reclamó su hermana, Andrea.