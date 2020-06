Idas y vueltas sobre la salud de Bilardo: su hermano dijo que no tiene Covid-19

Domingo 28 de junio de 2020 | 22:00hs.

Jorge, hermano de Carlos Bilardo, informó que el ex entrenador no tiene coronavirus como se dijo en un principio y responsabilizó del error al laboratorio que le hizo el test."Mi hermano no tiene nada. El laboratorio muy famoso se equivocó. Es para matarlos, casi seguro vuelve al mismo lugar", señaló por medio de su cuenta de Twitter. Minutos más tarde, borró el mensaje.El último viernes, el ex DT de 82 años fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico luego de que el resultado del hisopado que le hicieron diera positivo en COVID-19. No presentaba ningún síntoma.Desde entonces, le realizaron distintos estudios y todos dieron bien. Nunca tuvo fiebre. El mayor inconveniente que tuvo Bilardo en esta estadía pasó por la dificultad para dormir.Dos días más tarde, a los familiares del director técnico les informaron que hubo un error en el testeo. Si bien la idea es que regrese a The Senior Home, geriátrico en el que se hospeda y es atendido por una enfermedad neurodegenerativa denominada Hakim-Adams, antes le realizarán un nuevo hisopado para chequear que no haya contraído coronavirus durante su internación.