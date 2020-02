Hasta cuatro acompañamientos se hacen por día a víctimas de violencia

Lunes 10 de febrero de 2020 | 06:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Estela Fidencia Arapayú (49), Belén González (17), Fiorella Aghem (19), Antonella Bernhardt (27), Raquel Pereira (22) y Vilma Mercado (19) son los nombres de las víctimas de la violencia más extrema ejercida por el machismo. Mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas y representan el triste número de los femicidios con los que cerró Misiones el 2019.





Y la cifra que arrojó el primer mes de este año no refleja un panorama diferente ni mucho menos alentador porque en la Argentina ya se cometieron 27 femicidios, lo que implica casi un crimen contra la mujer por día. Este año, según las cifras del Observatorio ‘Ahora que sí nos ven’, el número ascendió puesto, que el año pasado había llegado a 22.





Si bien Misiones afortunadamente aún no registró ningún caso mortal, desde la Línea 137, del Programa Víctimas contra la Violencia, indicaron que se realizan entre dos y cuatro acompañamientos por día a mujeres víctimas de violencia de género para radicar la denuncia correspondiente o hacer el seguimiento de los expedientes.

Las llamadas a la Línea 137 no representan una denuncia, es por ello que la víctima es la que tiene que tomar la determinación y en ese caso los profesionales de la brigada le brindan contención en lo que respecta día, horario y comisaría a la que tiene que acudir según el barrio en el que vive.





“El nivel de demanda cotidiana -nosotros compartimos los informes en cada cambio de guardia que se realizan a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde- es muy intenso todos los días, lo ha sido desde principio de enero y continúa de esa manera”, señaló a El Territorio, Myriam Duarte, referente de la Línea 137.

“Hubo acompañamientos de largo tiempo que obligaron a aplazar otros. Tenemos que tomar primero los que representan mayor riesgo y postergar los que no lo son tanto porque para la persona que lo padece es toda su vida”, agregó.





Respecto a los tipos de violencia que sufren las víctimas que acuden a la línea, tanto telefónica como personalmente, señaló que las más frecuentes son la violencia psicológica y económica.







“Son las que más angustian. Se da por ejemplo con el tema de la administración de todos los recursos por parte del varón, no permitirle trabajar a la mujer que la ponen en la obligación de tener relaciones sexuales para garantizar que sus hijos tengan alimento. Es una buena señal que estas mujeres empiecen a pedir ayuda antes de llegar a la situación de violencia física”, destacó Duarte.



Difusión para el conocimiento





La Línea 137 tiene la capacidad para recibir llamadas de distintos puntos de la provincia, no sólo de Posadas. No obstante, esa información aún se desconoce, por lo que la línea de asistencia a las víctimas se encuentra trabajando en el armado de una campaña de difusión masiva







“No hay información en las localidades y por eso estamos trabajando en el acompañamiento y capacitación en los municipios para dejar instalado que tanto las áreas sociales como los hospitales y las comisarías hagan las derivaciones a la Línea 137 como corresponde. En

el caso de no saber cómo actuar, como sucede en algunos organismos, que también nos llamen para obtener el asesoramiento de manera correcta”, explicó.

En ese sentido, consideró importante que los distintos organismos, tanto de salud como de seguridad, se capaciten para poder actuar y dar una respuesta inmediata a las víctimas para evitar los desenlaces lamentables.







“Estuvimos hablando con la Dirección de Asuntos de Familia y Género de la Policía sobre el armado del nuevo sistema de capacitaciones que tenemos que emprender de manera urgente, empezando por Candelaria por los últimos sucesos que tuvimos”, aseguró Duarte.





La mujer hace alusión a los dos casos sucedidos el mes pasado. El primero, la violación que sufrió una adolescente en Año Nuevo perpetrada por un grupo de jóvenes. El segundo tiene como víctima a otra adolescente que fue abusada por el patrón de su hermana.





Por eso reflexionó: “Siempre decimos que cuando una persona pide ayuda y se animó a entrar a una comisaría, pasó por un montón de situaciones previas y no sabemos en qué punto está ese círculo de violencia en particular. Si desalentamos a esa persona y vuelve a la casa, no sabemos si la próxima vez que sepamos de esa mujer ya no va a estar muerta. No se puede perder tiempo y no se puede desestimar”.



Un refugio para Iguazú





La semana pasada trascendió la difícil realidad de tres mujeres y sus hijos que escaparon de una situación de violencia y como no tenían adonde ir se instalaron en una precaria carpa, en Puerto Iguazú. Es por ello que un grupo femenino autoconvocado se manifestó frente a la Municipalidad de la localidad pidiendo asistencia para ellas y la urgente necesidad de crear un refugio para niños y mujeres víctimas de violencia.

Misiones es la única provincia en la que el Estado tomó la determinación de llevar adelante casas refugio que no dependen de ONG. No obstante, la única que está activa es la de Posadas.





“Estamos en comunicación cotidiana con las mujeres de ese grupo en Iguazú con las que venimos trabajando en la necesidad de una casa refugio”, indicó Duarte.