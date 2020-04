Habilitarán con cupos ocho pasos fronterizos sólo para argentinos, entre ellos Posadas

Miércoles 1 de abril de 2020 | 09:40hs.





El Gobierno nacional prorrogó el cierre de fronteras hasta el 12 de abril, pero habilitará con cupos ocho pasos fronterizos sólo para el ingreso de argentinos, entre ellos Posadas, en medio de las medidas preventivas contra el coronavirus ​y la prolongación de la cuarentena. Además, avanzará con el plan para repatriar a los argentinos varados en el exterior.El programa de repatriación de los ciudadanos en el exterior comenzará "de forma escalonada", con la apertura de ocho pasos terrestres, según la confirmación de Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones. Será a partir de este miércoles, con un cupo diario de 500 personas y en el horario de 8 a 16.La prolongación del cierre de fronteras llega después de que el Gobierno definiera que el período de aislamiento social preventivo obligatorio continúe hasta el 12 de abril, es decir, después de Semana Santa.La prohibición del ingreso de extranjeros no residentes en el país fue lanzada el 16 de marzo, en primera instancia con vigencia hasta el 31 de marzo. El viernes pasado, con el Decreto 313, la medida se extendió a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior, por el mismo plazo.Sin embargo, la prolongación oficializada este miércoles afecta solo al primer decreto. Por lo tanto, introduce facilidades para la entrada de los argentinos residentes en el país y de aquellos argentinos con residencia en el exterior.Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil debe establecer los "cronogramas pertinentes y coordinar las acciones necesarias" para concretar el regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior y que no hayan podido retornar durante la vigencia del Decreto Nº 313/2020.Se determinarán "corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres" para el regreso de los varados en el exterior, siempre atendiendo "especialmente a las personas de riesgo".La primera etapa liberará el tránsito en ocho pasos fronterizos terrestres: Cristo Redentor, Posadas, Paso de los Libres, San Sebastián, Integración Austral, Gualeguaychú, Salvador Mazza y Clorinda."Habrá un cupo de 500 personas en cada paso, previa revisión en frontera de que no tengan síntomas. Además, deberán firmar declaraciones juradas de salud. Desde allí irán a sus provincias, a sus hogares, para cumplir la cuarentena", dijo Carignano al medio TN.com.ar.