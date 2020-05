Fue atacada a machetazos, está en coma y necesita dadores de sangre

Lunes 11 de mayo de 2020 | 01:00hs.

Desde hace exactamente una semana, Rosa Norma López (36) lucha por sobrevivir en el sector de terapia intensiva del Hospital Samic de Eldorado como consecuencia de las gravísimas lesiones cortantes que sufrió en distintas partes del cuerpo al ser atacada a machetazos por su pareja. Dicho ataque se produjo dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio Unidad, del kilómetro 18 de la Capital del Trabajo.









Si bien el agresor fue atrapado por la Policía a las pocas horas de conocerse el brutal ataque, ahora la principal preocupación de los familiares de Rosa es conseguir con urgencia dadores de sangre, ya que la mujer necesita de una transfusión para revertir su complicado cuadro de salud.





Según pudo reconstruir este medio en base a lo trascendido por fuentes policiales que intervinieron en el caso, el salvaje ataque se produjo el pasado lunes 4 de mayo, cerca de la 1 de la madrugada.







La mujer fue socorrida por un grupo de vecinos que en primera instancia escucharon gritos desesperados de auxilio y que segundos más tarde hallaron a la mujer tendida en la calle, desvanecida y gravemente herida a causa de los múltiples cortes.







En ese contexto, Rosa fue trasladada al Samic, al que ingresó con serios cortes en la cabeza, hombros, muslos. Incluso presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo, lo que hace suponer que habría mantenido un intenso forcejeo con su atacante.







El último parte médico indicó que Rosa continúa internada con asistencia respiratoria mecánica, en coma farmacológico. Su pronóstico sigue siendo reservado y presenta riesgo de muerte.





En tanto, el sindicado agresor, identificado por la Policía como Oscar V. (36), fue atrapado por efectivos de la Unidad Regional III durante un operativo desplegado ese mismo lunes en el barrio Ziegler.







Preocupación y vigilia





Cristina López, hermana de la mujer agredida, dialogó ayer con El Territorio mientras esperaba el parte médico diario sobre el estado de salud de su familiar en el Hospital Samic de Eldorado.







Sobre las importantes lesiones que padece la víctima, la entrevistada sostuvo que “tiene cortes tan graves que se encuentra en terapia intensiva. El médico nos dijo que está muy mal, no sabemos si saldrá de esto, realmente queremos que viva, pero está difícil”.





“A mi hermana le están haciendo transfusiones de sangre y necesitamos de más dadores. Si bien ya tenemos a seis voluntarios faltarían más. Quienes nos puedan ayudar con cualquier tipo de sangre se pueden comunicar al celular 3751-440643, que nos encargamos de traer y llevar a su casa nuevamente al dador. Lamentablemente no tengo más para ofrecer, si no lo haría”, lamentó Cristina.





Además comentó que su hermana llevaba cerca de tres años de convivencia con el detenido y remarcó que lo sucedido hace una semana fue apenas uno de los tantos episodios de violencia que sufría desde hacía varios meses.







“Varias veces vi a mi hermana golpeada, ella lo denunció y aún así continuaba libre. Él le alejaba de su familia. Hasta creemos que la tenía de rehén”, reclamó angustiada la entrevistada.







En relación al feroz ataque, comentó que ninguno de sus familiares presenció lo ocurrido y que lo que sabe es por el testimonio de los vecinos que se acercaron para socorrer a Rosa.







Dolor y angustia





Si bien lleva varios años separado de la víctima, nunca dejó de tener contacto con la mujer y sus pequeños y por ello sigue de cerca la evolución de Rosa Norma en el hospital.







Sobre lo ocurrido, el entrevistado recordó otro grave hecho de violencia previa entre su ex y el ahora detenido. “Recuerdo haberla acompañado a la Comisaria de la Mujer de Eldorado para hacerle una denuncia al hombre porque ella estaba toda golpeada”.







A partir de lo sucedido con Rosa, Luis se quedó a cargo de los ocho pequeños y sostuvo que si bien tiene esperanzas en la pronta recuperación de su ex, reconoció que la salud de la mujer pende de un hilo.







Voceros policiales consultados indicaron que el sujeto intentó escapar, aunque tras una corta persecución fue reducido por los uniformados. Además, en su poder se incautó un machete, que se sospecha fue el arma blanca utilizada para el ataque.Según comentó la entrevistada, Rosa es madre de ocho niños. El menor tiene 3 años y el mayor 15.“Mi hermana logró huir hasta la calle, pidió ayuda a vecinos y se desmayó. Los vecinos llamaron a la Policía y la trajeron al Hospital Samic. Si no se escapaba, no sé si iba a estar respirando”, admitió Cristina.Por su parte, Luis Centeno, padre de los hijos de Rosa, también se mostró muy preocupado y dolido por lo sucedido.“Me senté a hablar con los chicos porque ellos preguntan todo el tiempo por su mamá. Les conté la verdad de cómo está su mamá porque no quiero mentirles, ellos tienen que estar preparados para lo que sea. Dios quiera que Norma se recupere pronto”, dijo conmovido Luis.