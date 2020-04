Frontón y algo más

Sábado 11 de abril de 2020 | 08:00hs.

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

“Es posible que el tenis no se reanude hasta enero” El panorama del tenis en 2020 es muy complicado. La pandemia de coronavirus​ llevó a la suspensión de torneos de primer nivel como Roland Garros y Wimbledon y los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Roma y Madrid y lo cierto es que el regreso a las canchas continúa siendo una incógnita.

Al respecto, el nuevo presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), el italiano Andrea Gaudenzi, comentó que es una posibilidad que no regrese hasta enero. “Es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año”, le comentó a medios italianos.

A pesar del panorama poco alentador, aseguró que día a día trabajan con todas las variables para armar un calendario posible: “Hemos creado unas 50 versiones diferentes y hemos tenido que volver a barajarlas a diario para tratar de que se jueguen los torneos más importantes. Nadie sabe cuándo volveremos por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre ahora. No tiene sentido golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder”.

Además, aseguró que cuenta con el respaldo de los tenistas. “Hablé con el consejo de jugadores, con Nadal, Federer y Djokovic​. Ellos están de acuerdo que

se debe intentar jugar los torneos más importantes, los que más puntos y dinero dejan”, sostuvo Gaudenzi.

También dio su opinión sobre el torneo virtual que organiza el Madrid Open para fines de abril luego de confirmarse su suspensión: “Es una buena iniciativa pero tampoco puede maquillar la realidad. Funciona mejor en deportes como la Fórmula Uno o Moto GP”.

Por último, se refirió a la situación que se está viviendo en Italia, su país de origen, a raíz del Covid-19: “Somos junto con China los que más hemos sufrido. Hay una gran preocupación, muchas preguntas y pocas respuestas porque nadie sabe qué va a pasar”, cerró.

Los tenistas, como la mayoría de los deportistas, van agilizando el ingenio en la cuarentena y en el espacio que tienen en sus hogares entrenan para mantener la condición física y algunos obtienen en el peloteo en una pared una buena actividad esperando que todo vuelva lo antes posible a la normalidad.Desde la Federación Misionera de Tenis (FMI) ponen manos a la obra intentando contener a los tenistas en este momento duro y también pensando a futuro en cómo mantenerse económicamente y por ello mantienen charlas con la Asociación Argentina de Tenis (AAT).“En cuanto a los chicos, los padres mandan los videos y comparten lo que van trabajando en sus casas, en lo que es entrenamiento físico y posturas, con gestos de los golpes, y los que tienen más espacio hacen frontón”, señaló el presidente de la FMI, Eduardo Messa.Por estos días “todos los chicos están haciendo el trabajo en las casas con un plan que les dio Enzo Ghunter, quien prepara a la mayoría de los chicos de Posadas, y están cumpliendo con la rutina. La verdad es que los chicos están desesperados por jugar, pero no queda otra que esperar”.Justamente días atrás, los presidentes de las federaciones de la zona nordeste de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, tuvieron una videoconferencia con Agustín Calleri, presidente de la AAT, y plantearon sus inquietudes ante el panorama de incertidumbre en el que se vive.“Según nos comentó Calleri, ellos – desde la AAT- están pensando que en mayo se levantaría el calendario y se podría reprogramar algo, pero siempre dependiendo del día a día acatando lo que dice el Ministerio de Salud, y la otra preocupación era el tema de los profes que son monotributistas y ver si les llega la ayuda de los 10 mil pesos”, comentó Messa.Luego expresó que también se pidió apoyo “ya que las federaciones no están generando recursos, ver la forma que nos bonifiquen la cuota de la filiación. En el caso de Misiones, en el norte tenemos una cuota de 30 mil pesos anuales. Y, por otro lado, también para más adelante cuando se puedan hacer los torneos, bajar el costo de inscripción para la competencia de los chicos, ya que ellos ponen los montos”.Sobre la respuesta de la AAT, Messa dijo que Calleri tomó en cuenta todo y “van a evaluar e ir viendo día a día” como van evolucionando las condiciones de salud de la población en este contexto de pandemia.Por estos días, desde su cuenta de Instagram, la AAT está dictando cursos y charlas con jugadores y ex jugadores, y preparadores físicos capacitando a los tenistas.Acerca del calendario local, Messa explicó que Misiones tuvo la suerte de iniciar el calendario “con el Regional de Menores y el primer Provincial de Mayores, entonces tuvimos algo de actividad, que no tuvieron otras provincias del NEA”.En su caso particular, su hijo Thiago, es uno de los jugadores menores de gran proyección en la provincia y tuvieron que poner en ‘espera’ todo lo que venían planeando con costos económicos como le pasa a la mayoría de los tenistas a nivel global.“Teníamos el Nacional en mayo, en Mendoza, y a la semana de ese torneo comenzaba un ITF y teníamos planificado después viajar a Chile, tuvimos que cancelar vuelos, hotel y todo quedó en el aire, pero nos pasó a todos”.Y añadió con picardía “el parate sólo lo benefició a Federer, que venía de una lesión y tenía que jugar Wimbledon, defender los puntos de la final”.Justamente, con guantes, gorro de montaña y protegido con un chandal mientras nevaba, el suizo publicó un video en sus redes sociales (ver foto), en el que se aprecia como entrena golpes especiales contra un muro, en su primera aparición pública con la raqueta desde que se le practicó una artroscopia en la rodilla derecha a mediados de febrero.Sonriente, y en su retiro en los Alpes suizos donde se recupera, Federer deleita a sus seguidores con golpes entre las piernas, imitando al australiano Nick Kyrgios, y de espaldas al frontón, y tituló el video con un: “Asegurándome que todavía me acuerdo cómo hacer algunos trucos” .La grabación recorrió el mundo y se volvió viral rápidamente, alcanzando en Twitter cerca de cuatro millones de visualizaciones. Además cosechó hasta el momento casi 200 mil “likes” y 24 mil “retuits”.