Fernández viaja a Israel en su primera salida como presidente

CFK vuelve a ejercer la presidencia

El viaje del jefe de Estado a Israel representa el regreso a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner luego de cuatro años alejada del cargo.

Tal como indica el artículo 88 de la Constitución Nacional, la vicepresidenta deberá ejercer el mando del Poder Ejecutivo en ausencia del presidente, lo que sucederá desde hoy.

Según fuentes, la ex senadora no pisará la Casa Rosada durante la ausencia de Fernández. Cristina, quien no tiene despacho en la Casa de Gobierno, tampoco tiene prevista por ahora agenda en el Congreso de la Nación.

La vicepresidenta regresó de Cuba, a donde viajó a visitar a su hija Florencia, hace una semana. Este segundo regreso al Poder Ejecutivo se produce después de 1.503 días fuera del cargo.