Estados Unidos asegura que la vacuna contra el Covid-19 "será desarrollada antes de fin de año" - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 22:47hs.

El infectólogo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas e integrante de la fuerza especial dedicada al Covid-19 de los Estados Unidos, aseguró hoy que la vacuna contra el coronavirus "será desarrollada antes de fin de año" y explicó que ese país tendrá "la obligación moral de aplicarla si son buenos los resultados de las pruebas clínicas en curso".Anthony Fauci, uno de los más reconocidos infectólogos a nivel mundial, manifestó que antes de fin de año "nos sentiremos cómodos de tener una vacuna segura y eficaz" y destacó que se deberá "interrumpir la experimentación y comenzar a distribuir la vacuna si las puebas clínicas en curso son buenas".Estados Unidos: Anthony Fauci pronosticó más de 100.000 casos nuevos de Covid-19 por díaDurante una entrevista con el programa "Today" de la NBC News citado por la agencia de noticias Ansa, remarcó que en los ensayos de vacunas, hay "datos suficientes para que uno se sienta realmente seguro de que es segura y eficaz para el público estadounidense".Por su parte, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) pidieron a todos los estados del país estar preparados para distribuir a fines de octubre o principios de noviembre una posible vacuna contra el coronavirus, en caso de que ésta se apruebe.Según informaron este miércoles el diario The New York Times y la cadena CNN, los CDC enviaron esos documentos el pasado 27 de agosto, el mismo día en que el presidente Donald Trump aseguró en su discurso ante la convención republicana que esperaba contar con una vacuna antes del fin de año.La revelación ha aumentado la preocupación de algunos expertos en salud pública de que el Gobierno de Donald Trump pueda estar presionando para acelerar el desarrollo de una vacuna, con el objetivo de tenerla lista y empezar a distribuirla antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre."Es difícil no interpretar esto como un intento de tener una vacuna para antes de las elecciones", lo cual puede tener "ramificaciones relacionadas con la seguridad" del producto, dijo al New York Times una epidemióloga de Arizona, Saskia Popescu, según reprodujo la agencia de noticias EFE.