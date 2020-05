Eslovenia se convirtió en el primer país europeo en controlar la pandemia

Sábado 16 de mayo de 2020 | 08:50hs.

Europa es uno de los continentes más golpeados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, no todo el territorio fue afectado de la misma manera, y una prueba de ello es la República de Eslovenia, que se convirtió en el primer país de la región en proclamar el fin de la pandemia. Y decidió reabrir sus fronteras a ciudadanos de la Unión Europea (UE), aunque con algunas restricciones."Eslovenia tiene hoy el mejor cuadro epidemiológico de Europa, lo que hace posible poner fin a la epidemia", aseguró el primer ministro esloveno, Janez Jansa.La pequeña república balcánica de dos millones de habitantes -fronteriza con Italia, Austria, Hungría y Croacia- detectó a principios de marzo el primer caso de COVID-19, y al día de hoy registra 103 muertes y 1464 casos positivos.El Instituto Nacional de Salud Pública estimó que todos los indicadores muestran que la propagación del virus se calmó, con un total de 35 casos nuevos registrados en los últimos 14 días.A partir de esta situación, el Gobierno decidió abrir las fronteras del país y habilitar la llegada de personas que sean provenientes de otros Estados de la Unión Europea. Éstas no estarán obligadas a entrar en cuarentena, pero como todavía existe el riesgo de propagación de la infección, algunas medidas restrictivas seguirán vigentes.Asimismo, se denegará la entrada a aquellos ciudadanos del bloque comunitario con claros síntomas o que se declaren ellos mismo enfermos de COVID-19.El fin de las medidas legislativas excepcionales por la pandemia no impiden que se sigan aplicando medidas de prevención, como mantener la distancia de seguridad y llevar barbijos en espacios cerrados, debido al riesgo de rebrote.Además, a principios de esta semana, el gobierno anunció el levantamiento de la mayoría de las restricciones para la próxima semana: se reabrirán los centros comerciales y los hoteles de hasta 30 camas.