En Misiones los bancos atenderán de 8 a 13 el sábado y domingo

Viernes 3 de abril de 2020 | 21:15hs.





La apertura será para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales de aquellos que no tienen tarjeta de débito.





De acuerdo con el nuevo cronograma de pagos comunicado esta tarde, los pendientes de cobro de marzo y jubilaciones no contributivas serán atendidos mañana, sábado, para los DNI con terminación en 0 y 1.





El domingo 5 serán atendidos los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.

Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES. También se informó que a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobrará en cajeros automáticas.





Operativo especial en Jardín América

Las autoridades de la municipalidad de Jardín América dispusieron, hace instantes, concretar un operativo especial mañana en la zona de bancos debido a que las entidades bancarias estarán abiertas y pagando haberes a personas que podrían necesitar asistencia luego de largas horas de espera.







La decisión se tomó luego de confirmar que hoy viernes desde la madrugada comenzó a llegar gente a la zona donde habitualmente hacen cola para acceder al banco. Respetaron las distancias pero esperaron por varias horas y antes de que abra la institución.







A sabiendas de que mañana sábado van a volver a atender exclusivamente a jubilados y pensionados y de acuerdo con la finalización del número de documento, tal y como lo dispuso el Banco Central, decidieron tomar medidas.







Dispusieron operativo de tránsito, asistencia con alcohol en gel, sillas para emergencias, agua y los baños de la municipalidad (a una cuadra de distancia) en caso de que alguien necesite usar los sanitarios.







Además habrá custodia policial reforzada y personal de Salud Pública estará disponible mientras los bancos atiendan al público.







Tanto el Banco de la Nación como el Banco Macro se encuentran a corta distancia del edificio municipal por eso se va a montar el operativo en ese lugar. Similares acciones se concretarán en los días sucesivos.

Los bancos de Misiones atenderán mañana, sábado, y domingo en horario habitual 8 a 13, indicó el secretario general de La Bancaria en Misiones José Luis Moreno.Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:- Sábado 4 de abril: 0 y 1- Domingo 5 de abril: 2 y 3- Lunes 6 de abril: 4 y 5- Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9Beneficios correspondientes al mes de abril:- Lunes 6 de abril: 4 y 5 Pensiones no contributivas- Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas- Miércoles 8 de abril: 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesosEntonces, este fin de semana sólo podrán cobrar quienes tengan haberes pendientes de marzo y jubilaciones no contributivas, cuyos DNI terminen en 1, 2 y 3.