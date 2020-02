En Cataratas se activó el protocolo por la gran cantidad de visitantes

Domingo 23 de febrero de 2020 | 12:18hs.

Desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), informaron a las 11:40 de este domingo que las playas de estacionamiento en el Parque Nacional Iguazú completaron su capacidad, por tal motivo pusieron en práctica el protocolo de seguridad para estos casos. Solo podrán ingresar al Parque en taxis o en transporte público.





Debido a la gran afluencia de turistas al área de Parque Nacional Iguazú, se registran filas para ingresar al parque y desde las 11:30 las fuerzas de seguridad advierten a los turistas que no podrán ingresar con su vehículo particular ya que no hay espacio para estacionamiento.

Es por ello que se habilitó el estacionamiento del Shopping Punto Iguazú para los vehículos y la empresa de transporte público reforzó las salidas desde dicho punto hasta el Parque Nacional Iguazú.





El Intendente del Parque Nacional Iguazú Sergio Acosta en dialogo con El Territorio advirtió que se esperaba un mayor movimiento de turistas en la jornada del domingo