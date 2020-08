El servicio de transporte entre la chacra y el casco urbano está cerca de volver

Martes 18 de agosto de 2020 | 11:09hs.

El director general de Transporte de la provincia de Misiones, Fabián González, aseguró esta mañana en Radioactiva 100.7 que los servicios de transporte de pasajeros que unen las zonas rurales de Misiones con los cascos urbanos de las ciudades cabeceras está cerca de volver, con protocolos similares a los de los servicios urbanos que están en actividad.







González aseguró que "que lo primero que se habilitará será el servicio suburbano, porque los espaicios de tiempo de viajes son más cortos, y los protocolos se asemejan a ese servicio urbanos que están activos, con condiciones en las que a las empresas le podrá convenir hacer esos viajes". Resaltó que entre las pautas del protocolo figura hacer el viaje con ventanillas abiertas y espacios entre los pasajeros.





Con los servicios suburbanos casi listos para activarse, ahora el trabajo se centra en los servicios interurbanos, los de media distancia, donde el regreso a la actividad se ve más complejo, porque trabajar bajo los protocolos de los servicios urbanos se hace inviable, por lo que se debe analizar otra alternativa.







Así Gonazález explicó que #hay que analizar la cuestión económica tanto para la habilitación como para el funcionamiento, un análisis de costo para que las empresas no trabajen a pérdida", en referencia a la posibilidad de que el servicio interurbano de transporte de pasajeros vuelva a funcionar de acuerdo a lo dicho por el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad.





"Las empresas, más allá de no estar funcionando, el Gobierno de la provincia le otorgó subsidios nacionales y provinciales y gracias a eso las empresas han estado subsistiendo", indicó al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. "Todo está en estudio lo que tenga que ver con el interurbano, que tiene una complicación sanitaria por las horas que viaja el usuario y por el traslado de la enfermedad", aseguró González sobre la pandemia global del coronavirus.





El funcionario provincial además detalló que a pesar de tantos meses sin operar empresa alguna en todo el territorio misionero, "hasta el momento no hay una empresa que haya cerrado, nos mantenemos en contacto con todas". En cuanto al protocolo que deben poner en práctica en el caso de que la vuelta sea un hecho, dijo que "los protocolos se asemejan al urbano, con un porcentaje de asiento ocupados y de personas paradas".





Este martes por la mañana, en un acto en la Costanera de Posadas, el Gobernador había indicado que se está evaluando que hacer con el transporte suburbano porque “las zonas suburbanas lo necesitan”, afirmó. Al respecto indicó que se está trabajando con el gobierno nacional, que es el que debe habilitar la actividad. “Debemos ser cautelosos y ver que ese protocolo no vaya en detrimento de las empresas transportistas, porque si tenés que reducir un 50% de la gente que transportas, yo no se si conviene. Vamos a evaluar esas cuestiones”. No obstante aclaró que lo primero que se analizará es el transporte de las zonas suburbanas “donde la gente de la colonia debe transportarse hacia los pueblos”.