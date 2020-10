El mensaje de Donald Trump luego de internarse para combatir el Covid-19: “Voy bien, creo” - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 11:10hs.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump empezó este viernes por la noche una terapia con el antiviral Remdesivir contra la COVID-19 tras ser ingresado en un hospital militar por “precaución”, y agradeció al pueblo estadounidense su preocupación por su estado de salud.“Me va bien, ¡creo! Gracias a todos. ¡¡¡AMOR!!!”, escribió Trump en su primer mensaje desde el hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland.“El presidente está muy bien. No requiere oxígeno adicional, pero en consulta con especialistas hemos optado por iniciar terapia con Remdesivir. Tomó su primera dosis y descansa cómodamente”, explicó el médico presidencial, Sean Conley.Trump recibió Remdesivir después de que este mismo viernes todavía en la Casa Blanca se le administrase una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.La Casa Blanca ordenó en junio la compra de prácticamente toda la producción hasta septiembre del tratamiento de Redemsivir, de la empresa estadounidense Gilead, una de las dos medicinas que probaron ser útiles contra la COVID-19. El caso provocó críticas de otros países.Un alto cargo confirmó a CNN que el director de la campaña electoral del mandatario, Bill Stepien, dio positivo en coronavirus, aunque aseguró que seguirá trabajando desde casa. Asimismo, Kellyanne Conway, quien fuera una de las principales asesoras de Trump, y todavía integrante de su estrecho círculo de aliados, también dio positivo.Además, se contagiaron dos senadores republicanos que estuvieron junto a Trump el sábado pasado en la ceremonia de nominación de la jueza Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo. Se trata del senador por Carolina del Norte Thom Tillis, miembro del Comité Judicial, y del senador por Utah Mike Lee.Ante el contagio de Trump, el presidente puede ceder temporalmente el mando del país a su ‘número dos’ en caso de estar incapacitado para seguir ejerciendo las funciones.Desde la Casa Blanca, aseguraron que la salud del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es buena y quisieron disipar cualquier duda sobre una posible transmisión de poder: “El presidente sigue en el cargo”.Pence dio negativo y seguirá con sus actos de campaña. Se enfrentará el próximo miércoles a un debate con la candidata demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris. Sin embargo, habrá cambios en el formato del mismo, ya que se ampliará la distancia entre los aspirantes a casi 4 metros en lugar de dos tras los últimos acontecimientos.Joe Biden: “Tenemos que tomarnos este virus en serio”El exvicepresidente Joe Biden, del que Trump se burló por su cautela ante el coronavirus, es ahora el único candidato recorriendo el país un mes antes de las elecciones.La ironía del último giro en el enfrentamiento entre los dos septuagenarios no pasó desapercibida para nadie el viernes. Después de todo, tan solo el martes por la noche, Trump, había redoblado sus burlas a Biden: “Yo no uso máscaras como él”, dijo Trump sobre Biden durante el primer debate televisado. “Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto”.El exvicepresidente de Barack Obama llegó a la ciudad de Grand Rapids para un evento sobre la economía, pero su discurso, que pronunció con barbijo, tocó el tema del día. “Esto no es una cuestión de política. Es un fuerte recordatorio para todos nosotros de que tenemos que tomarnos este virus en serio. No va a desaparecer automáticamente”, dijo, en lo que pareció un golpe a la reiterada insistencia de Trump de que el virus simplemente “desaparecerá”.Luego, Biden instó a la gente a usar tapabocas, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social, y agregó: “Sean patriotas. Esto no se trata de hacerse el duro. Se trata de hacer su parte. Usar tapabocas no sólo lo protege a uno sino a quienes nos rodean”.Sin embargo, Biden se abstuvo de atacar directamente a su rival, y buscó jugar el rol de unificador. “Este no debe ser un momento partidario. Debe ser un momento estadounidense. Tenemos que unirnos como nación”, escribió en un escueto mensaje en Twitter.“Podemos, lo haremos y debemos unirnos”, insistió luego el candidato demócrata.