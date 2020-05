El Inta llega vía WhatsApp con cursos para todo público

Domingo 31 de mayo de 2020

En plena cuarentena, la Agencia de Extensión Rural (AER) Corrientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) brinda una novedosa oferta de cursos a distancia vía WhatsApp. En la agenda se encuentran “Huerta en macetas”, “Cría casera de gallinas”, “Alimentación saludable y segura”, sólo algunos de los temas abordados.

Al respecto, la ingeniera agrónoma Patricia Langé, jefa de la AER Corrientes, contó que “trabajamos con esta modalidad, vía WhatsApp, pensando en que hay muchas personas que no tienen computadora, no saben o no puede acceder a otras plataformas o simplemente no tienen acceso a internet de calidad en el momento de hacer un curso. Por otro lado, se busca ofrecer cursos que cumplan con las necesidades de capacitación, pero que a la vez integren a la familia, especialmente en esta situación de aislamiento preventivo...”

La modalidad es bastante simple: los cursos tienen una duración determinada por el tema, 3 o 5 días en general. El participante del curso recibe todos los días la información para leer y trabajar y un cuestionario para evaluar el entendimiento de los temas.