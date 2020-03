El gobierno nacional dará un ingreso familiar de 10.000 pesos para trabajadores informales y monotributistas

Lunes 23 de marzo de 2020 | 20:17hs.

Como parte del paquete económico para mitigar el impacto del coronavirus, el Gobierno dispuso un "Ingreso familiar de emergencia" de 10 mil pesos en abril. Es para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores autónomos e informales. Alcanzará a cerca de 3.600.000 familias.









El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni. El eje central son aquellos trabajadores que no fueron alcanzados por algunas de las medidas de refuerzo de ingresos, como los jubilados y titulares de planes sociales y de Asignación Universal por Hijo (AUH).





El jefe del Palacio de Hacienda afirmó que la medida estará direccionada a empleados "que dependen del día a día" y que viven "una situación de angustia y desesperación" por el freno económico que provocó la cuarentena obligatoria.







Según Guzmán, con el ingreso familiar de emergencia "toda persona queda protegida por el Estado en esta situación de crisis", comentó desde la Quinta de Olivos.





#Directo | Los ministros de Economía y Trabajo brindan una conferencia de prensa en Olivos. @Martin_M_Guzman y Claudio Moroni anuncian una batería de medidas para responder a los efectos económicos y sociales de la pandemia de #coronavirus > https://t.co/JIh8DXpAEb pic.twitter.com/4qtHMasvua — Televisión Pública (@TV_Publica) March 23, 2020









El refuerzo salarial será cobrado por monotributistas de las dos categorías más bajas (A, de hasta $208.739 anuales y B, de hasta $313.108), trabajadores autónomos e informales y estarán incluidos los empledos del trabajo doméstico.







"En el mundo se están llevando a cabo tres esquemas para proteger a las sociedades. Transferencias de ingresos, proteger al trabajo y extensión de seguros de desempleo. Argentina es el único país que está realizando las tres cosas al mismo tiempo", dijo Guzmán.







"En principio será un pago único de 10.000 pesos. Podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Esto va a a beneficiar a 3,6 millones de hogares. El objetivo es que el Estado llegue a familias que no están protegidas por otras prestaciones. Es para trabajadores en situación de vulnerabilidad", concluyó Guzmán.







Con el objetivo de minimizar en lo menos posible que circule el virus en Argentina, el Gobierno Nacional decreto una cuarentena obligatoria y con ella un paquete de medidas económicas para tratar de ayudar a las personas que más necesitan.





.@Martin_M_Guzman anuncia que se crea un ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales y monotributistas de clase A y B. El ministro de Trabajo Moroni da detalles sobre cómo será el mecanismo para acceder al ingreso de $10.000 que alcanzará a 3.600.000 familias. pic.twitter.com/1YMxEgbmM1 — Televisión Pública (@TV_Publica) March 23, 2020









Medidas económicas para sostener los ingresos de las familias más afectada por la emergencia sanitaria:







* Pago extra de la AUH y AUE



Queremos cuidar los ingresos de las argentinas y los argentinos y queremos sostener la actividad económica y el empleo.





Más detalles del Ingreso Familiar de Emergencia:

📌 Por única vez (en Abril). Podría repetirse en Mayo si el aislamiento continúa.

📌 $10.000 para trabajadorxs de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso

📌 Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

📌 La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que habilitará en los próximos días.

📌 Podrán anotarse lxs trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

📌 Si tienen CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

📌 Es totalmente compatible con la Asignacion Universal por Hijo, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

📌 También podrán tramitarlo los trabajadorxs de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario.

Monto del bono: $3.103Universo: todos los perceptores de AUH y AUEMonto del bono: $3.000Universo: Para los que reciben un único haber mínimoMonto del bono: $3.000Universo: 556 mil personas que cobran la mitad del salario mínimo.Monto: $10.000 (en abril, con posibilidad de prorroga)Universo: Monotributistas (categorías A y B), monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.Desde el gobierno también dieron a conocer Por qué implementamos el IFE:Minimizar la circulación para preservar la salud de los argentinos y enlentecer la propagación del Covid-19, implica un impacto para la economía y en especial para los sectores más vulnerables: para muchas personas significa no poder trabajar y por lo tanto no tener ingresos.