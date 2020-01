El fuego no da tregua en Australia y los focos se unifican en grandes incendios

Sábado 11 de enero de 2020 | 16:55hs.

Dos fuegos se fusionaron el sábado en un masivo foco infernal en el sureste de Australia, donde un hombre sufrió graves quemaduras al intentar proteger una vivienda de las llamas durante la noche en medio de una oleada de incendios sin precedentes en el país.Las autoridades evaluaban los daños luego de una noche en la que los bomberos lucharon contra unos fuegos avivados por los fuertes vientos y donde los rayos activaron nuevos focos en Nueva Gales del Sur y Victoria, los estados más poblados de Australia. Se espera un cambio en las condiciones climáticas, a lo largo de la semana próxima, siendo relativamente benignas para combatir los fuegos.“En esta situación, anoche lo hicimos bien”, explicó el jefe del departamento de gestión de emergencias de Victoria, Andrew Crisp. Las autoridades estaban “extremadamente aliviadas” porque los incendios no hubiesen sido más destructivos durante la noche, señaló el jefe del Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, Shane Fitzsimmons.Un hombre sufrió quemaduras cuando protegía una casa cerca de Tumbarumba, en el sur de Nueva Gales del Sur, y fue trasladado por aire a un hospital de Sydney en estado grave para someterse a una cirugía, apuntó Fitzsimmons. Varios bomberos sufrieron quemaduras leves y uno tuvo problemas respiratorios, pero no necesitó ser hospitalizado, agregó.Sin lluvias intensas a la vista, el incendio que ocupa 640,000 hectáreas (1,58 millones de acres) y que se formó durante la noche por la integración de dos más pequeños en la región de las Montañas Nevadas, cerca de Tumbarumba y de la frontera con Victoria, se espera que arda durante semanas, dijeron las autoridades.La crisis de incendios que afecta al sureste de Australia se ha cobrado al menos 26 vidas desde septiembre, destruyó 2.000 viviendas y arrasó una zona equivalente a poco más que la superficie de Panamá. Y derivó en acusaciones de que el gobierno conservador del primer ministro, Scott Morrison, necesita tomar más medidas para contrarrestar el cambio climático, que según los expertos ayuda a intensificar los fuegos.Miles de personas se manifestaron el viernes en la noche en Sydney y Melbourne exigiendo la renuncia de Morrison y que Australia adopte medidas más duras contra el calentamiento global. En las protestas pudieron verse carteles que decían “Merecemos más que su negligencia”, “Esto es el colapso del ecosistema” o “No podemos respirar”, en referencia al humo de los incendios que sofoca a ambas ciudades.Australia es el mayor exportador de carbón y de gas natural licuado del mundo y uno de los países que más gases de efecto invernadero emite per cápita.