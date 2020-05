El Concejo de Oberá prorrogó la tasa de derecho de inspección por 120 días

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 18:30hs.

En la 7° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante Obereño se aprobó un proyecto de ordenanza presentado en conjunto por los Bloques Renovadores Para Adelante y Todos por Nuestra Ciudad, que prorroga por 120 días del pago de la Tasa de Derecho de Inspección, Registros y Servicios de contralor a contribuyentes de la ciudad.Consultado sobre los reclamos de comerciantes para habilitar distintos rubros dentro del contexto de la emergencia sanitaria, el Presidente del Legislativo Santiago Marrodán señaló que el Municipio con un criterio estudiado y analizado de acuerdo a todos los protocolos, fue flexibilizando algunas actividades, “los protocolos de cada rubro fueron elevados a la Provincia y Nación. Desde allí se recibieron las respuestas de los que fueron aprobados y los que no. De todos modos, lo que hizo el Municipio con un criterio personal y analizado de acuerdo a las recomendaciones, es ir flexibilizando algunas actividades”.Marrodán añadió que no es el legislativo el organismo de modificación de protocolos, “eso es algo que lo maneja Nación y Provincia en este caso a través de sus correspondientes Ministerios”.Sobre el proyecto aprobado que prorroga el vencimiento de la Tasa de Derecho de Inspección, Registros y Servicios de contralor a contribuyentes el Concejal Pablo Hassan indicó que están preocupados por la situación de los comerciantes por lo que se busca la manera de poder brindarles una ayuda como incentivo en lo que se pueda desde el Estado Municipal, entendiendo que, en la cuestión tributaria, el Municipio es el que menos implicancia tiene en la economía de un comercio.“Dentro de lo que son nuestras facultades y las escasas posibilidades del Municipio en cuestión a los recursos económicos y a la administración de estos hoy en día, lo que se resolvió fue poder prorrogar el vencimiento como se venía haciendo de una manera definitiva por 120 días para todos aquellos comercios que se vieron afectados por la pandemia”, manifestó Hassan.Por otra parte, el Concejo Deliberante aprobó la creación de un Banco de Alimentos en Oberá, que trabajará bajo la órbita del Departamento de Seguridad Alimentaria dependiente de la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad.El dictamen aprobado explica que a nivel municipal no existe una normativa específica que establezca la autoridad de fiscalización de las donaciones alimentarias que existen en nuestra ciudad, por lo que es necesario su creación con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable.