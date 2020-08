El aceite vertido en el Paraná vino de la ex usina de Emsa

Martes 11 de agosto de 2020 | 04:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

La semana pasada deportistas acuáticos que realizan sus actividades en el río Paraná alertaron sobre la presencia de una sustancia aceitosa en el agua, que además, emanaba un fuerte olor.Es así que el miércoles, los técnicos bromatológicos de la Municipalidad de Posadas extrajeron muestras para analizar en laboratorio y se procedió a la limpieza del lugar, principalmente la costa que está sobre el Club Seró (avenida Urquiza y Tomas Guido), tal es así que ayer casi no había rastros de la sustancia. En tanto, las actividades nunca fueron suspendidas.Según los informes preliminares del área de bromatología de la Municipalidad, todo apunta a que el producto oleoso proviene de la ex usina de Emsa, ubicada sobre las avenidas Almafuerte y Santa Catalina en la zona de El Brete. Esta usina Sulzer dejó de funcionar y producir energía eléctrica hace ya varios años.Por su parte, Thierry Seró, del club Náutico León Seró, el más perjudicado por lo vertido en el río, manifestó: “El líquido es de la ex usina, están desmantelando los motores diesel que están ahí adentro y el aceite de los motores es lo que tiraron al río. Vimos las mangueras con las que lo hacían”.En esa misma línea señaló que “es una empresa privada contratada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), eso fue lo que nos dijo un directivo de Emsa. Nos dijeron que no lo van a hacer más y este directivo de apellido Morcillo ofreció máquinas para hacer la limpieza, pero la Municipalidad arrancó antes con las tareas y hoy (por ayer) finalizaron y quedó bastante limpio”.Desde el Ministerio de Ecología, en tanto, indicaron que durante la semana se extraerán otras muestras que serán analizadas en el laboratorio central del Parque Tecnológico.“Soy muy prudente y no voy a dar ninguna opinión hasta que no tenga algo certero para no generar un conflicto. En estas cuestiones ambientales hay que tener mucho cuidado para que no se culpen unos a otros”, señaló, por su parte, Mario Vialey, ministro de Ecología de la provincia. La situación se dio a conocer la semana pasada pero lo cierto es que los deportistas acuáticos habían notado la mancha de aceite hace por lo menos tres semanas atrás. Alertaron que estaban literalmente “remando en aceite”.José Aguirre, profesor en el club de canotaje Río Paraná, había contado que por el viento norte, el martes pasado todo el aceite se había acumulado sobre los bordes de los clubes náuticos. “En el de Seró, que está justo en la esquina sobre los camalotes, hay una mancha negra que parece brea, todos los botes de los chicos están aceitados. Es toda la bahía del arroyo Itá hacia El Brete”, había explicado.