Dudek, intendente de Cerro Azul: "Tenemos 30 familias aisladas preventivamente" - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020 | 11:55hs.

En la mañana de este miércoles se dio a conocer sobre el primer caso positivo de la localidad de Cerro Azul, confirmado por el intendente, Gaspar Dudek, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.





"Estamos esperando confirmación de la provincia, es información que tenemos nosotros y desde ahí se tomarán medidas con distintas instituciones para resguardar la salud de la población", detalló.





Además comentó que, "desde la semana pasada tenemos familias aisladas con nexo directo e indirectos con uno que dio positivo, no es que nosotros nos enteramos hoy y actuamos sino que está en aislamiento desde hace días. Lo principal es que tenemos que cuidarnos y que tengamos conciencia entre todos, tenemos 30 familias aisladas preventivamente que son nexos directos e indirectos que se aislaron para seguridad de todos", acentuó.





"Fue un nexo directo con el que se estuvo atento y se procedió al bloqueo y aislamiento de familias enteras de segunda y tercera línea. Hoy podemos estar tranquilos que nosotros hemos prevenido y que no esté en mayor circulación el virus", destacó.





Por otra parte comentó que aún no analizan restricciones de actividades, "yo estoy convencido que por más que aislemos y cerremos todo si no nos cuidamos no vamos a prevenir de contagiarnos del virus, sabemos que la sociedad está cansada de las prohibiciones pero hay que tomar en cuenta los protocolos y contribuir entre todos"





"Nosotros nos vamos a reunir una vez confirmado por la provincia para tomar las medidas y ver cómo contribuir y cuidar la salud de toda la población. Se pide a la población que por unos días se queden en casa con las medidas preventivas necesarias y si nos cuidamos podemos seguir adelante", concluyó.





Nota relacionada: