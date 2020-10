Donald Trump volvió a la Casa Blanca: “no le tengan miedo al Covid” - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020 | 22:59hs.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump abandonó este lunes el hospital militar donde permaneció tres días luego de haber dado positivo en Covid-19, y fue trasladado en helicóptero a la Casa Blanca donde continuará con su recuperación. El mandatario estadounidense salió del centro de salud ubicado en Maryland caminando y con el barbijo puesto y abordó la aeronave que a los pocos minutos lo llevó a destino.Horas antes, en su cuenta de Twitter, Trump adelantó que se iba del Centro Médico Walter Reed. Fue a través de un mensaje sorpresivo que se suma a muchas actitudes impredecibles del mandatario que ni siquiera pueden anticipar sus principales colaboradores. En la publicación aseguró que se siente “realmente bien” y le pidió a los ciudadanos que no le tengan miedo al Covid-19: “No dejes que domine tu vida", agregó.El Presidente y su esposa Melania fueron diagnosticados con coronavirus el jueves. En Estados Unidos dicha enfermedad terminó con la vida de más de 200.000 personas.El médico de la Casa Blanca, Sean Conley aseguró ante la prensa cómo está la salud de Trump al indicar: "Aunque es posible que todavía no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones y, lo que es más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial las 24 horas del día, los siete días de la semana”.El profesional informó que el Presidente “no presenta ninguna dificultad respiratoria”. Por su parte Brian Garibaldi, otro médico del equipo detalló que el funcionario“ seguirá recibiendo las dosis del tratamiento en la Casa Blanca”.Trump recibió el viernes en la Casa Blanca una fuerte dosis (8 gramos) de un tratamiento experimental de la empresa biotecnológica Regeneron. También está siendo sometido a un tratamiento con el antiviral remdesivir, el primero en recibir un autorización de urgencia contra el Covid-19. Además desde el sábado está recibiendo dexametasona, un corticoide para enfermedades severas y hospitalizados por esta enfermedad que ha probado reducir la mortalidad.Ese remedio de la familia de los esteroides combate inflamaciones que pueden comprometer seriamente a los pulmones y otros órganos vitales. El Presidente toma además zinc, vitamina D, famotidina (que se puede usar contra el reflujo ácido), melatonina (generalmente recetada para el insomnio) y una aspirina diaria, según detalló Conley.La primera dama Melania Trump, por su parte, acudió a la misma red social para hablar de su estado de salud: "Me siento bien y continuaré con el reposo en casa. Gracias al equipo médico y a todos los cuidadores. Mis oraciones siguen dirigidas para todos aquellos que están enfermos o que tienen algún familiar afectado por el virus”, escribió.En las últimas horas, desde el hospital militar, el jefe de Estado de la primera potencia mundial se pasó todo el día tuiteando: llamó al voto, compartió anuncios de su campaña electoral o comentarios sobre programas de televisión y criticó a los medios por estar “decepcionados porque me subía a un vehículo seguro para dar las gracias a mis muchos fans y simpatizantes”.El presidente pasó tres noches en el hospital Walter Reed, en las afueras de Washington, y el domingo salió a saludar a sus partidarios reunidos afuera del sanatorio, desde un vehículo y usando mascarilla, iniciativa que suscitó vivas críticas de los expertos, en especial por los riesgos que corrieron quienes lo acompañaban, aunque su entorno aseguró que se tomaron las precauciones “apropiadas”.