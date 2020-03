Detuvieron en Ostende al surfer que quiso esquivar la cuarentena

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 17:25hs.





La palabra del abogado





Por último, señaló que su defendido pudo circular hacia dicha localidad balnearia ya que la declaración jurada le permitía el “tránsito” hacia ese lugar, y que desde las 10 de hoy se comunicó con la comisaría de Pinamar para notificar a la Policía que se encontraba en la vivienda.





La palabra del Presidente



Asimismo, enfatizó que “la Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por encima de los bobos, se terminó”, ya que se está “hablando de la salud de la gente”, y no va “a permitir que hagan lo que quieran”.













Fuente: Telam



El joven de 27 años que ayer fue demorado en la autopista Panamericana a bordo de una camioneta y con una tabla de surf en el techo al regresar de Brasil, y que se fue de su casa de Flores donde debía realizar el aislamiento obligatorio, fue encontrado esta tarde en la localidad balnearia de Ostende, donde quedó detenido con custodia policial a disposición de la Justicia Federal.Fuentes judiciales y policiales aseguraron a Télam que tras constatarse que no se hallaba en su domicilio del barrio de Flores, los investigadores realizaron un allanamiento en un domicilio de Caninng, donde vive su padre, y finalmente fue encontrado por la policía bonaerense en la casa de su madre, en la calle Romero al 400, de Ostende.El abogado del joven aseguró que su defendido se trasladó hacia ese domicilio ya que es la dirección que registró en su declaración jurada cuando ingresó al país proveniente de Brasil. Roberto Herrera, el letrado que defiende al joven desde esta mañana, dijo que el surfer declaró en el paso fronterizo de Paso de Los Libres (Corrientes) cuando ingresó desde Brasil que el domicilio donde iba a continuar con la cuarentena era el de Ostende.Es que, según el letrado, el joven no quería acudir a la vivienda de sus padres para “no poner en riesgo la salud” de ellos, ya que “son personas mayores”. Además, en Ostende, su madre vive en una casa aparte, y él podía “quedarse aislado y solo, y no molestar a nadie”.El abogado también manifestó que ayer, durante el control realizado en la autopista Panamericana, el surfer le presentó su declaración jurada a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), aunque finalmente fue escoltado al barrio porteño de Flores, según el domicilio que figuraba en su DNI.Según Herrera, el joven les aseguró a los prefectos que si bien figuraba esa dirección, “hace años” que no vivía ahí, que ni siquiera tenía “las llaves para entrar”, y que por ese motivo debía ir hacia Ostende.El presidente Alberto Fernández calificó esta tarde al joven como un “idiota”, y aseguró que “esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”. Durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano, en Telefé, el Presidente destacó la labor de los efectivos de las fuerzas policiales para controlar el aislamiento obligatorio, “porque efectivamente están tomando esto con una dedicación increíble y con un compromiso infinitamente mayor”.Además, pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad que “por favor no cedan un centímetro”, ya que “se van a encontrar con idiotas”. “Los vemos a los idiotas. Vimos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende (por el joven surfer de 27 años). Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”.