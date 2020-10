Detectan que cada vez más mujeres retrasan su primera mamografía - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 07:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Horarios de atención en los hospitales En el Samic de Eldorado atienden de lunes a viernes de 7 a 14; en el Samic de San Vicente de lunes a jueves de 6 a 10 y de 14 a 16, los viernes de 6 a 12.



Mientras que en el Samic de Iguazú los mamotests se hacen de lunes a viernes s de 8 a 14. Allí los turnos son dados en admisión con el DNI y también a través del WhatsApp al 03757-1549727, sin pedido médico, únicamente las pacientes con obras sociales deberán acudir con pedido autorizado; el Samic de Oberá lo hace miércoles y viernes de 8 a 11 pero se debe solicitar turno en admisión o al 03755- 421226/27. En el hospital de Bernardo de Irigoyen la atención es de lunes a viernes de 9 a 12 y en el René Favaloro de Posadas de 8 a 15.

El cáncer es la segunda causa de mortalidad en la población de Misiones, representando un 18,2% de las muertes totales y una tasa bruta de mortalidad de 105,18 cada 100 mil habitantes. El cáncer de mama es, sin embargo, la principal causa de muerte de las mujeres misioneras -en lo que a tumores se refiere-, y se ubica tercera, entre las causantes de muerte de los habitantes de la tierra colorada.A partir de esta estadística es que son de suma importancia los controles y mamografías para una detección temprana que en la mayoría de los casos puede salvar la vida. Alertan, en ese sentido, que por pudor o miedo un gran número de mujeres retrasa por varios años su primera mamografía que está indicada a partir de los 40 años.“Notamos que hay muchos casos que tienen más de 50 años y recién se hacen la primera mamografía. Si hay antecedentes de cáncer de mama en madre, hermana, abuela o tía materna hay que hacerse una a los 35 años, que es de prevención. Siempre decimos que si se notan algo raro en las mamas vengan a hacerse el estudio entonces cuando se van al médico ya le se lo llevan”, sostuvo Karina Iglesias, mamografista del Hospital René Favaloro de Villa Cabello.El Favaloro es uno de los nosocomios pero también ofrecen este servicio el Samic de Eldorado, de San Vicente, de Iguazú, de Oberá y el Hospital de Bernardo de Irigoyen. El servicio es gratuito y la atención por orden de llegada.Se trata de un procedimiento simple que dura entre cinco y diez minutos, previo a una breve entrevista de la mamografista sobre antecedentes familiares, si tiene hijos y cuándo fue la última mamografía.Miriam González (45), madre de tres hijos, aprovechó un operativo de salud que se hizo en su barrio y acudió junto con otras vecinas a hacerse los estudios. En la entrevista contó que siente mucho dolor en un pecho, que se le hincha. “Fue la doctora la que me mandó a hacerme una mamografía y análisis. Me hice los estudios la otra vez y me salió que tenía algo, tomé un remedio y tenía que volver”, contó a El Territorio.Octubre es el mes Rosa, un período en que profundizan las campañas de visibilización de la lucha contra la enfermedad.Cuando se inició la emergencia sanitaria por el coronavirus este servicio de mamografías en el hospital se suspendió y se volvió a retomar en julio. En este contexto, el horario de atención se redujo de 8 a 15 cuando antes de la pandemia se hacía hasta las 18. Esto también impacta en la cantidad de mujeres que pueden atenderse por día puesto que la situación obliga más que nunca a que cuando sale cada paciente se tengan que dedicar un par de minutos para la desinfección de la máquina y del lugar.“Antes hacíamos unos seis estudios por ahora y ahora tres. Serán entonces unas 16 pacientes por jornada. Antes hacíamos entre 40 y 50 por día. Lo nuevo es que las pacientes se hacen el estudio, le damos la imagen y al otro día reciben su informe por WhatsApp y ya no tienen que volver; a excepción de que el médico le diga que necesita otro estudio”, acotó Iglesias.En ese sentido, de un promedio de 7.500 mamografías por mes, el número descendió a unas 2.400 mensuales.“Hay veces en las que todos los días se notan anomalías en las mamas de las pacientes pero después hay otras semanas que ninguna. Se encuentran asimetrías, nódulos palpables, absceso. Hay veces que la mujer viene sin ir al médico porque se hace su revisión y se encuentra algo raro, otras veces las envía el médico pero tardan en venir porque tienen pudor o miedo”, comentó.