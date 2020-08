Designan a dos fiscales para que se sumen a la investigación por la desaparición de Facundo - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020 | 11:40hs.

La Procuración General de la Nación designó a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, a cargo del fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, recusado en dos oportunidades por la familia del joven.El procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con Ulpiano Martínez en la causa caratulada como Averiguación de delito, confirmaron fuentes del caso y fue publicado por TN.com.ar.Casal firmó la resolución a dos días de su reunión con Cristina Castro. La mamá de Facundo le reiteró frente al Procurador sus desacuerdos con el fiscal de Bahía Blanca: le dijo que nunca tuvo “un trato humano con ella”.Sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio presentaron una denuncia en el que aseguraron que Ulpiano Martínez “estaba filtrando información” y que “toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales.“Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía”, dijo Cristina Castro, quien agregó que “el fiscal es el mejor abogado de los policías”. La querella cree que Facundo fue víctima de una desaparición forzada.En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que “en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin”. El jefe de los fiscales la escuchó y designó al titular del organismo en la causa.La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.Facundo desapareció el 30 de abril cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial.Esta semana, Cristina y sus abogados llegaron a Buenos Aires para participar del inicio de la autopsia del cuerpo esqueletizado que fue encontrado en Villarino Viejo. Aunque aún no se confirmó su identidad, la mamá de Facundo está convencida de que es su hijo.El lunes, la mujer se reunió con el presidente Alberto Fernández, que le regaló un perro, enterado que “Felipe”, la mascota de Facundo había muerto durante los rastrillajes. También se encontró con Axel Kicillof, a quien le pidió la renuncia de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia.Este sábado, los tres regresarán a Pedro Luro. Antes de retornar, Aparicio le dijo a TN.com.ar “fue una semana muy intensa con muchas reuniones. Nos vamos con la esperanza de que la causa avance ante la designación de fiscales”.El abogado también destacó “la concreción de nueva prueba” tras el allanamiento a una comisaría de Bahía Blanca y el secuestro de un móvil policial. Adelantó que hay una prueba reservada que puede ser importante para el esclarecimiento del caso.“Las personas implicadas en la desaparición de Facundo son muchas más que los policías que denunciamos”, advirtió.Este viernes trascendieron fragmentos de la declaración de una mujer que asegura haber llevado a Facundo en camioneta Honda, a las 15.45 del 30 de abril, en inmediaciones al ingreso a Teniende Origone hasta el fitosanitario, cerca de la zona donde apareció el cuerpo.“Cuando pasé a la altura del patrullero, nadie me paró. Y a unos metros de ahí había un nene parado que me hizo dedo. Estaciono a unos 20 metros de ese patrullero, bajo el vidrio y le pregunto a dónde iba. Me contestó a Bahía Blanca y yo le dije: ´te llevo´”, dijo la mujer según reprodujo La Brújula.“Me dijo que tenía 21 años y que se iba a bajar en las vías porque iba a Cerri a ver a un amigo”, siguió la testigo y agregó: “Yo pensé que me decía en las vías más cercanas a Cerri, pero él me dijo que no porque tenía miedo de que lo vayan a detener en el fitosanitario”.“Durante el tiempo que estuve con él, que fue poco más de 10 minutos, le recordé que estábamos en cuarentena… Él me respondió que no quería volver a su casa. Estaba como escapando”, publicó el medio de Bahía Blanca.Según el testimonio, Facundo bajó de la camioneta en un lugar que la mujer describió como “muy peligroso para caminar”: las vías.