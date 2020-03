Desenredar la mente

Durante todos estos días, las redes y los medios del mundo se han llenado de herramientas para poder transitar de la mejor manera y en paz esta cuarentena obligatoria, tanto a nivel físico como psíquico. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que sufren algún trastorno mental? El desafío es más arduo para quienes poseen menos mecanismos de manejo de emociones.

Tal como explicó Valeria Velázquez, licenciada en psicología, “con la propagación del Covid-19 es normal que todos experimentemos el miedo a morir”. Pero “si el desencadenante de ese miedo es este hecho en particular, quizás tengamos más posibilidades de racionalizarlo, mientas si está ligado a la imposibilidad de superar la muerte de alguien, por ejemplo, es importante buscar ayuda profesional”, planteó ante la viabilidad de identificar una depresión.

“Evitar pensar en la muerte no ayudará a vencer el temor a la misma. Por eso es necesario buscar la manera de mantener la calma cuando ese pensamiento sobreviene”, agregó. Así, hay para quienes lidiar con el miedo, la angustia no es un proceso racional tan sencillo. Por eso, en este marco, Mirna Susana Corach, directora del Hospital de Rehabilitación en Salud Mental Doctor Ramón Carrillo, detalló que desde decretada la cuarentena por emergencia sanitaria, “nos propusimos la contención telefónica desde los equipos interdisciplinarios y el servicio de guardia que está permanentemente las 24 horas”.

Si bien para muchos este confinamiento puede agravar algunas angustias latentes, para los trastornos del estado de ánimo como depresión, crisis de ansiedad, “se genera mucho miedo, mucha tensión”, entendió Corach. “Varios usuarios tienen acompañantes terapéuticos con diferentes actividades y en este momento no los pueden ver. Entonces, planteamos la alternativa de contención telefónica: poder hablar con su psicólogo”, resaltó, al tiempo que postuló el distraerse durante el día y evitar la constante exposición a las pantallas como otras buenas alternativas.

“Es propio del ser humano querer saber más y más. En estos momentos creo que lo más importante es saber lo justo y necesario”, juzgó la directora del Hospital Carrillo al subrayar que “la idea es llevar tranquilidad a las familias que tengan pacientes mentales para que puedan llevar bien la cuarentena”. De igual manera, se destacó que está asegurada la medicación para el que lo requiera. Más allá de que el médico de cabecera no esté presente, uno de guardia podrá configurar la receta pertinente a todo el que se acerque al hospital con esta necesidad.



Reto literal

La constante interacción con el otro, es algo que la masividad de la población disfruta, busca y extraña en este aislamiento social. Sin embargo, dentro del trastorno del espectro autista (TEA), existe un grupo que se siente un poco mejor con niveles reducidos de contaminación sonora y en soledad.

A pesar de ello, aquellos que sufren niveles 1 y 2 de autismo o asperger, también tienen un nivel más amplio de información, pueden leer siete diarios al día en distintos idiomas y por ende sufrir se dispare su ansiedad y comportamientos obsesivos compulsivos ante tantos datos abrumadores.

“Es bastante arduo encontrar respuestas exactas en un momento de tanta incertidumbre en general y mucho más para las personas con autismo que son mucho más literales”, arrancó detallando Viviana Obermann, psicopedagoga especialista en autismo. “Toman todo al pie de la letra y si hay una infografía que dice ‘me voy a morir si salgo, si no acato estas reglas’, ellos lo ven como ‘me voy a morir realmente si salgo a la calle’”, agregó.

Cabe resaltar que hay tres niveles de autismo y suelen tener asociados otros trastornos que varían de persona a persona o incluso con el tiempo. “Por eso son tan difíciles de diagnosticar. Van mutando, empieza con un trastorno de lenguaje, después hiperactividad y en la adultez es autismo y depresión”, graficó la profesional, que se desempeña junto a un equipo especializado en el centro posadeño Social Mentik.

Con el panorama actual hay muchos problemas con los chicos autista en encierro y tanto padres como terapeutas están adaptando más que nunca los formatos para acompañarlos. Nuevos modos de hacer la tarea, de entretenimiento y de permanecer activos.

En especial los que sufren autismo en un nivel 3, necesitan mucho apoyo, terapia. Suelen tener varias actividades terapéuticas que ahora les son vedadas. “Algunos no tienen la posibilidad lingüística de expresar qué les molesta, qué les angustia y su única manera es el llanto o una explosión conductual”, definió Obermann.

Si bien nadie estaba preparado para afrontar esta situación, quizás otros pueden tolerar mejor este cambio porque tienen más mecanismos de enfrentamiento o inclusive lingüísticos para entender.

En este caso, la mejor manera de comunicarse es a través de gráficos e imágenes, por lo que se armaron historias que explican interactivamente qué es el coronavirus, por qué no se puede salir, cómo lavarnos las manos, entre otras. Tal como detalló la psicopedagoga, “son imágenes muy claras que pueden servir para síndrome de down y otras discapacidades”.

Del mismo modo, otra de las claves es armar una agenda con horarios específicos. “Necesitan la previsibilidad y en este momento más. Desde que me levanto: desayuno, lavo la taza, veo la tele 30 minutos, hago bici fija 20 minutos, riego las plantas... así, a ese nivel de preciso. Esto es muy importante porque les permite a las familias tener un día más o menos llevadero”, manifestó Obermann.

Además, tareas multimedia y consultas virtuales colaboran a paliar la situación y mantener el contacto con los terapeutas.

“Muchos de los pacientes manejan muy bien la tecnología y entonces estamos trabajando con diseño de aplicaciones, programación, juegos en red, app interactivas”, ejemplificó la especialista.

En este sentido, según estimó “la clínica tradicional ya no es más válida y ahora más que nunca, el Covid-19 nos desafía a todos”.

Cómo afrontar el malestar psicológico Las recomendaciones para toda la población en general sobre cómo llevar adelante la cuarentena por el Covid-19 en calma tienen que ver con:

Identificar pensamientos que generen malestar, ya que pensar en el problema hará que aparezca o se acentúe el malestar emocional.

Reconocer las emociones y aceptarlas, buscar ayuda y apoyo emocional.

Cuestionar. Buscar pruebas y datos fiables que ofrecen medios oficiales y científicos.

Informar a los seres queridos de manera realista (en especial niños y ancianos). No mentirles, explicarles según su nivel de comprensión.

Evitar la sobreinformación, para no aumentar el nerviosismo.

Contrastar la información en redes. Sólo compartir fuentes fiables.

Mantener una actitud optimista y objetiva.

Cumplir hábitos de higiene recomendados.

Evitar hablar permanentemente del tema.

Ayudar a tus seres queridos a mantener la calma.

Adaptar lo más posible tus rutinas a casa.

Claves para personas con autismo Claridad y orden

Es importante explicarle que vamos a hacer (nuevo) y que NO vamos a hacer (rutinas anteriores). También decirles con quién van a realizar esas actividades o si la van a hacer solos. Necesitan una rutina clara con tiempos específicos: me levanto, desayuno, lavo la taza, hago bicicleta fija 20 minutos, miro la tv 30 minutos, por ejemplo y así.

Es importante explicarle que vamos a hacer (nuevo) y que NO vamos a hacer (rutinas anteriores). También decirles con quién van a realizar esas actividades o si la van a hacer solos. Necesitan una rutina clara con tiempos específicos: me levanto, desayuno, lavo la taza, hago bicicleta fija 20 minutos, miro la tv 30 minutos, por ejemplo y así. Información visual

Utilizar los formatos habituales de agenda y rutina les va a ayudar a entender mejor la información. Es un buen momento para que ayuden o se hagan cargo de las tareas de la casa, con lasadaptaciones necesarias.Convertir la informaciónverbal en visual es muy importante. También es ideal que no haya claves visuales que le lleven a la confusión, como por ejemplo las llaves del auto o la mochila del colegio a la vista.

Utilizar los formatos habituales de agenda y rutina les va a ayudar a entender mejor la información. Es un buen momento para que ayuden o se hagan cargo de las tareas de la casa, con lasadaptaciones necesarias.Convertir la informaciónverbal en visual es muy importante. También es ideal que no haya claves visuales que le lleven a la confusión, como por ejemplo las llaves del auto o la mochila del colegio a la vista. Emociones

Es fundamental acompañarlosemocionalmente, explicándoles la situación de manera visual y ofreciéndolesposibles soluciones.

Es fundamental acompañarlosemocionalmente, explicándoles la situación de manera visual y ofreciéndolesposibles soluciones. Elegir

Siempre es recomendable que las elecciones que ofrezcamos a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) sean cerradas, es decir entre opciones concretas, visuales y por contexto.

La importancia de la contención en épocas de pandemia

Para que esta situación no nos desborde, “es fundamental la contención”, deslizó Pamela Wimer, licenciada en psicología, aunque consideró que los trastornos depresivos, obsesivo compulsivos, se van a agravar.

“Tanto lavarnos las manos y cuidar nuestra higiene, en otros momentos podría verse como un comportamiento patológico y hoy es la diferencia entre la vida y la muerte”, evaluó al tiempo que recalcó: “Somos un todo y así como se está haciendo mucho hincapié en el sistema médico, la atención sanitaria mental es también prioridad y materia de análisis profundo”.

En este marco se refirió a quienes ya están en tratamiento psicológico, tienen que mantenerse en contacto con sus terapeutas periódicamente y no esperar a sentir malestar.

“Sabemos que hoy estamos abocados a lo más grave, pero no tenemos que desatendernos porque va a haber determinadas cuestiones que en el transitar del tiempo, generen más malestar y agudicen cuadros y no podemos esperar a que esto sea algo que nos asalte de improvisto, no de nuevo”, dijo la especialista.

A tono con este panorama, resaltó la importancia de los trabajadores de la salud mental.

“Entiendo que no debería haber ninguna diferencia en los estratos de salud. Así como tenemos hoy a nivel masivo médicos, deberíamos tener a nivel masivo, profesionales de la salud mental explicando y dando pautas, tratando de contener la crisis”, arguyó Wimer.





Especial salud mental: “Tenemos que cuidarnos del virus, pero también de no caer en depresión” Desenredar la mente La labor será crucial para que, a medida que avance la temporada de aislamiento, se identifiquen correctamente los síntomas psíquicos y del cuerpo. Sobre todo para diferenciar “cuáles vienen de la ansiedad, de la hipocondría de la sugestión y hacer un filtro fino”, enunció la psicóloga. En definitiva, numerosos frentes luchan contra la pandemia, “entendiendo que hoy el sistema entero tiene que estar unido por la vocación”, concluyó.

“La educación, la salud, la discapacidad nunca más van a ser la mismas. Tenemos que aprender de nuevo, adaptarnos. El desafío está claro en ver nuevos formatos y trabajar con nuevas tecnologías”, cerró sobre su rubro.