Desde Migraciones aseguran que el bloqueo de la frontera misionera es total

Miércoles 18 de marzo de 2020 | 10:57hs.

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano dijo que "los misioneros tienen que estar tranquilos porque la frontera de esa provincia está bien bloqueada y no reportamos hasta el momento casos de personas que no entiendan esta medida sanitaria Si no son argentinos o residentes les explicamos que no pueden pasar y dan media vuelta y se van" .







En una entrevista exclusiva con El Territorio, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones explicó que "en la frontera con Paraguay estamos trabajando muy bien porque ese país también cerró sus fronteras. Por eso por ejemplo en el puente que une Posadas con Encarnación estamos trabajando en igual sintonía en ambos lados. Diferente es la situación con Brasil que no está tomando las medidas de restricción entonces ahí estamos enfocando más el cuidado y el control".





Seguidamente recordó que "la semana pasada estuvimos en Misiones, recorrimos con el gobernador Herrera Ahuad algunos pasos de frontera y vimos el miedo por la cantidad de extranjeros que habitualmente ingresan a la provincia por turismo. Luego se lo comunicamos al Presidente de la Nación y la respuesta fue inmediata. El domingo se decidió cerrar herméticamente todas las fronteras ".





Consultada por el clima que se vive en los pasos fronterizos ubicados en Misiones, Carignano dijo que "no tenemos reportes de ningún tipo de inconvenientes hasta el momento y bajó sensiblemente el tránsito al punto que en algunos lugares no hay prácticamente movimiento más que el de transporte de mercaderías".