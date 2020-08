Descartan el regreso de los vuelos para el 1 de septiembre

Martes 11 de agosto de 2020

El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró ayer que, hasta que Salud no tenga un panorama más claro sobre la evolución de la pandemia, los vuelos continuarán restringidos, y estimó que podrían retomarse recién en los próximos 60 días. Además, volvió a sembrar dudas sobre la continuidad del aeropuerto low cost de El Palomar.En un encuentro virtual organizado por la Fundación Mediterránea, Meoni aclaró que “hasta tanto las autoridades sanitarias no tengan un panorama más claro respecto a la situación en general (en relación al coronavirus), los vuelos van a seguir estando restringidos”.Y comentó que está “en permanentes conversaciones y análisis con el sector sanitario para avanzar en la autorización de vuelos, sobre todo a solicitud de aquellos gobernadores que plantean necesidades al respecto”.“Esperamos que el transporte aéreo vuelva en los próximos 60 días”, comentó Meoni, dando así por descartado un reinicio el 1 de septiembre, fecha en que las compañías aéreas esperaban retomar los vuelos, tras la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), que habilitó la venta de pasajes de vuelos a partir de esa fecha, pero aún no su operación. Como sólo restan tres semanas para la fecha, en el sector dudaban ya que el reinicio pudiera concretarse el 1º del mes próximo, aunque siguen a la espera de novedades oficiales.Por otro lado, volvió a sembrar más dudas sobre la continuidad de El Palomar, al sostener que tener “tres aeropuertos en el área metropolitana no es razonable, no se justifica en función del movimiento de pasajeros que hay en el sector, por lo que hace el negocio poco rentable”.