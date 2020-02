Del diálogo entre dos mundos

Sábado 8 de febrero de 2020 | 01:00hs.

Iván Moschner se puso al frente de los ensayos de Rosa y Raquel hacen la curandera y el maestro, una obra que lo tiene como director y guionista con dramaturgia inspirada en el libro de José Ramallo y con la interpretación del grupo Capotó Tíaster Clown de Eldorado.

La pieza teatral se estrenó en octubre del año pasado en el marco de la celebración del centenario de la fundación de la ciudad, y vuelve a escena el próximo sábado 15 a las 21 en el Salón Cultural Eibl en el kilómetro 11.

Para esta nueva función, hubo un ensayo a cielo abierto, el miércoles en el auditorio de la costanera. Allí, en ese marco natural inigualable de vegetación y agua, las actrices Diana Garay y Gabriela González volvieron en el tiempo, para recrear los febriles días de 1940, en que el pueblo iba tomando forma con el trabajo de los pioneros.

Los personajes interpretan el cercano vínculo que tenían los pobladores con la curandera y con otras personas de importante rol dentro de las comunidades, como el maestro, que lo mismo desempeñaba tareas educativas como del cuidado de la salud, consejero, entre muchas otras.

En diálogo con El Territorio, Iván Moschner explicó que la elección de ensayar en un escenario al aire libre y con ocasionales espectadores se dio “porque el anfiteatro de la Costanera de Eldorado es un lugar maravilloso desde el punto de vista paisajístico y también por su concepción escénica”.

Y adelantó que el grupo Capotó se presentará en la Fiesta Provincial del Teatro 2020, “como aún la fiesta no tiene definido el escenario, entonces hay que probar todos los lugares posibles, fue un entrenamiento arduo, porque es una obra con mucho texto que usualmente no se representa al aire libre sino en sala. Y aunque no lo buscamos el teatro se dio, porque estábamos trabajando y hubo público y la gente comentó y se llevó algo de la obra”.

Recordó que en la primera presentación de 2019, con funciones cuatro días, “realmente tuvimos la sala llena los cuatro días de la obra. En este reestreno también queremos contar con la misma o más participación del público. Hay mucho apoyo del público”.

En tanto, precisó que hay otras funciones programadas en las localidades de Puerto Rico y Puerto Esperanza: “El objetivo es llegar bien preparados para el Provincial del Teatro y, por supuesto, difundir este trabajo”.

Rosa y Raquel hacen la curandera y el maestro es un registro artístico de una época que nos queda lejana pero que conforma la identidad de la región. Situada en 1940, plantea el desarrollo de dos mundos diferentes, cuando arriba el maestro con su ciencia, con su manera de educar y proteger la salud desde la aplicación de vacunas y la higiene se encuentra con las anónimas curanderas, que sabían aliviar una gripe y atendían una epidemia.

Los encuentros y desencuentros son inevitables, pero se construye así un diálogo entre estas dos formas de ver las cosas. El maestro quiere aprender de la curandera, los secretos saberes de las propiedades curativas de las plantas.

Nace de este modo y en la cotidianeidad, una amistad fraterna entre los personajes.

“Una cosa interesante -dijo Moschner- que nos pasó en el ensayo en la Costanera es que había una estudiante de Mar del Plata que estuvo presenciando la obra. Es la primera espectadora que no es misionera y realmente recibió muy bien la obra, hablando del choque entre el avance de la ciencia y la supersticiones, el curanderismo, con los límites pertinentes que tiene cada uno. La joven supo entender la trama de la obra y eso nos puso muy contentos, ya que estamos contando parte de la historia de Eldorado”.

Sobre la trama, reflexionó: “No era sencillo para ninguna persona tener problemas de salud en esa época, los avances eran bien recibidos por algunos y a otros les era más difícil comprender”.