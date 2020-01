Cuestionan posible arribo del 5G chino a la Argentina

Sábado 4 de enero de 2020

La Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires advirtió sobre los peligros que podría representar el arribo del 5G chino a las libertades individuales y la privacidad de los usuarios argentinos.

A través de un mensaje en redes sociales, la sede diplomática aludió a un reportaje realizado a Michael Kratsios, asesor en tecnología de la Casa Blanca, que planteó que Pekín utiliza la tecnología para construir un Estado autoritario que prioriza “la censura por encima de la libre expresión y el control ciudadano sobre el empoderamiento”.

El mensaje surgió en medio de los intentos del gigante asiático por desembarcar en la Argentina con su red móvil de alta velocidad y luego de declaraciones recientes del ex embajador en China, Diego Guelar, quien pidió abrir el mercado de telecomunicaciones argentino a los chinos.

“El Partido Comunista Chino utiliza la tecnología para controlar y encarcelar a disidentes, activistas y minorías”, afirmó Kratsios en noviembre durante una conferencia de tecnología -Web Summit 2019- celebrada en Lisboa, Portugal.

Kratsios precisó el alcance que tendrá la nueva red, que aún no fue licitada en la Argentina y sobre la cual el gobierno de Alberto Fernández todavía no ha dado indicios. Dijo que será utilizada no sólo para las comunicaciones entre personas y empresas, sino también para cuestiones más sensibles como los sistemas militares. “Si no actuamos ahora, la influencia y el control de la tecnología por parte de China no solamente socavará las libertades de sus propios ciudadanos, sino las de los ciudadanos de todo el mundo”, alertó.