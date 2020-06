Confusión por permisos en las salidas recreativas por la Costanera

Miércoles 17 de junio de 2020 | 07:00hs.

El 17 de mayo fue un día de alegría para muchos posadeños. Un día atípico. Después de dos meses de confinamiento ese domingo se implementó una prueba piloto de caminatas recreativas con dos circuitos habilitados y horarios según la terminación del DNI. Así, se puso a prueba la responsabilidad ciudadana que en la mayoría de los casos fue positiva.

Igual iniciativa se tomó en distintos municipios de toda la provincia. A todos los que salieron también se les pidió el uso de la app Misiones Digital.

De esta forma, poco a poco se fueron permitiendo diversas actividades como andar en bicicleta, salidas a mayores de 60 años, permisos para deportistas federados, entre otras. Así, cada autorización implicó nuevos protocolos y disposiciones para llevar adelante la actividad, lo que significó confusión para muchos ante tanta información dando vueltas. Para ello se dispuso en el paseo costero, desde el primer momento, la presencia de profesores de Educación Física que orientan y explican sobre lo que se puede o no realizar. Éstos trabajan codo a codo con el personal policial y de Salud Pública.

Y dos de esos profesores que están allí apostados para ayudar a la gente fueron agredidos el pasado fin de semana.

“Que suceda eso no es normal pero pasó varias veces. La gente se enoja cuando uno le da una indicación”, señaló a El Territorio Renzo Romero, director de Deportes de Posadas.



Las agresiones

Uno de los agresores escupió a un docente y otro prepoteó a otros cuando se le indicó que no estaba permitido trotar. Este último caso terminó en escándalo ya que el agresor era nada más y nada menos que un funcionario del Ministerio de Cultura, el subsecretario Juan Carlos Arrúa, que terminó separado del cargo.

Tras el escandaloso episodio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad le pidió a éste la renuncia inmediata y hasta ayer el puesto permanecía vacante. “Hasta el momento no hay reemplazo”, señalaron a este medio desde el organismo provincial que conduce Joselo Schuap.

“Lo nuestro es colaborar y dar algún tipo de indicación en el caso de que se lo estén tomando como un entrenamiento. Si vemos que alguien está agitado lo asistimos, guiamos a la gente respecto del protocolo, pedimos distanciamiento, uso de tapaboca”, enfatizó.

“Es un trabajo de colaboración y dando indicaciones. No estamos para impartir autoridad sino que para recordar esas premisas como no detenerse y no mirar o tocar las barandas de la Costanera. No es una caminata social sino que es recreativa”, explicó Romero sobre la labor que cumplen los profesores de Educación Física.



Confusión

Por otro lado Romero sostuvo que se nota confusión en las personas sobre qué día está permitido o no realizar las actividades. En esa línea ejemplificó que “el viernes se dio aviso que sábado, domingo y lunes iban a haber caminatas recreativas pero muchos salieron en bicicleta. Los decretos son bien claros al decir que el día de caminata recreativa no se permiten las bicicletas. Falta un interés de leer un poco más las disposiciones. No son muchos, son contados los que se enojan. Este fin de semana por ejemplo paramos a varios que estaban en bicicleta, le avisamos que no se podía andar y lo entendieron bien”, acotó.

Otro docente plasmó que “la gente no quiere que uno se meta en sus libertades, hay mucha sensibilidad. Nosotros estamos solo para asesorar, informar y acompañar”.

Agregó que la mayoría de las personas opta por salir de tarde, entre las 14 y las 16, que es cuando mayor concentración de personas se da y casi todos prefieren acudir al tramo costero que va desde la avenida Urquiza hasta Mitre. La Costanera Oeste, en tanto, es más tranquila y menos usada.

Otra de las confusiones se da en el uso del barbijo. Por ejemplo, para las caminatas recreativas se debe usar en todo momento, lo mismo rige para los ciclistas aunque estos últimos pueden destaparse la nariz para pedalear, al igual que los corredores.





Actividades dispuestas en Posadas Caminatas: niños y adultos menores de 60 años pueden salir sábados y domingos de 11 a 17 por la Costanera en el tramo que va desde Urquiza a Marconi o por la Costanera Oeste en el tramo que va desde Blas Parera hasta Chacabuco y desde Chacabuco hasta Santa Cruz.

niños y adultos menores de 60 años pueden salir sábados y domingos de 11 a 17 por la Costanera en el tramo que va desde Urquiza a Marconi o por la Costanera Oeste en el tramo que va desde Blas Parera hasta Chacabuco y desde Chacabuco hasta Santa Cruz. Caminatas mayores de 60: todos los miércoles de 13 a 17. En los mismos tramos mencionados anteriormente.

todos los miércoles de 13 a 17. En los mismos tramos mencionados anteriormente. Bicicletas: lunes, martes, jueves y viernes de 12 a 18. En los días previstos para caminatas recreativas no se permitirán las bicicletas, salvo los menores de 16 años junto a sus padres. Los tramos son los mismos mencionados en el primer ítem.

lunes, martes, jueves y viernes de 12 a 18. En los días previstos para caminatas recreativas no se permitirán las bicicletas, salvo los menores de 16 años junto a sus padres. Los tramos son los mismos mencionados en el primer ítem. Running (trote): lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 18 exceptuado los días de las caminatas. En esos casos podrán salir de 8 a 10. Los lugares son el acceso Oeste entre la rotonda de ingreso del aeropuerto hasta el puente de la avenida Blas Parera. Y la Costanera Este desde Urquiza hasta la cabecera del puente.

lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 18 exceptuado los días de las caminatas. En esos casos podrán salir de 8 a 10. Los lugares son el acceso Oeste entre la rotonda de ingreso del aeropuerto hasta el puente de la avenida Blas Parera. Y la Costanera Este desde Urquiza hasta la cabecera del puente. Visitas familiares: podrán realizarse los sábados, domingos y feriados, de 9 a 18, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad fijadas en la normativa.

En cifras 500 Cada 500 metros se dispuso la presencia de un profesor para que asesore a las personas sobre los protocolos y qué se puede realizar y qué no. 40.000 Los fines de semana es cuando mayor cantidad de personas acude a las caminatas. Este lunes feriado hubo más de 40 mil posadeños en la Costanera. En tanto, se dispuso que cada 500 metros haya un profesor con relevos cada ciertas horas. Por último el director de Deportes de Posadas comentó que ayer trabajaron sobre protocolos que llegaron a la comuna donde se pide la habilitación de otras catorce disciplinas. “Hay que estudiarlo bien porque hay que pensar que al habilitar catorce disciplinas más hay más movimiento”, cerró.

