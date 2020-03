Catamarca: desde el viernes, será obligatorio el uso de barbijo para circular

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 08:25hs.





Según señaló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, esa producción será puesta luego a disposición del Ministerio de Salud, que decidirá el destino de los suministros.



Además, sostuvo que en cuanto a movilidad y logística, “no hay agencia del Estado que tenga la capacidad de logística que tienen las FF.AA. y sobre todo el Ejército Argentino”.



“Imaginemos que hace la distribución y recolección de urnas en las elecciones. Está claramente a disposición de todo el sistema en caso de que sea necesario para transporte de lo que se requiera. Cada uno de los ministros lo conoce y sabe cuáles son las capacidades”, remarcó Rossi.

El Comité Operativo de Emergencia de Catamarca, integrado por distintos ministerios provinciales, informó que a partir del viernes será obligatorio el uso de barbijo para las personas que circulen en la provincia y adelantó el arribo de efectivos del Ejército Argentino para ayudar a controlar el aislamiento.La disposición fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia. “A partir del viernes 27 de marzo será obligatorio el uso de barbijo para todas la personas que tengan que salir de sus domicilios”, señaló el comunicado.Por su parte, el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, adelantó que el próximo jueves arribarán a Catamarca efectivos del Ejército Argentino para sumarse a las tareas de control de la cuarentena.Desde el COE, también informaron que, por decisión del Poder Ejecutivo provincial, se avanzará con el cobro de multas dinerarias por no cumplir el aislamiento obligatorio en cada domicilio.La multa por estas contravenciones -más allá de las acciones correspondientes al fuero penal- ascienden a 200 mil pesos, para las personas alcanzadas por el artículo 7 del DNU 260/2020 que no cumplan con las medidas de esa normativa, y 50 mil pesos, para las personas no alcanzadas por el artículo 6 del DNU 297/2020, que estipula el aislamiento social preventivo obligatorio para todos.Catamarca hasta el momento no registra casos positivos de coronavirus.Es de destacar que la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud de la Nación no recomiendan a la población llevarlos al caminar por las calles, hacer compras en un supermercado, asistir a un evento deportivo o cuando, en unas semanas, haya que llevar nuevamente a los chicos al colegio.En esta línea, el médico infectólogo Daniel Stamboulian explicó que “solo se justifica cuando uno está cerca de una persona infectada con coronavirus o que posiblemente tenga el virus”.Por su parte, la Sociedad Argentina de Infectología explicó: “Los virus respiratorios, incluyendo el COVID-19, no se encuentran suspendidos en el aire. Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia”.De todas formas, frente a este panorama, las Fuerzas Armadas, en línea con la postura del Gobierno nacional, asumieron una importante tarea para colaborar en la prevención del avance del coronavirus en la Argentina y se encuentran confeccionando alcohol en gel, barbijos y otros suministros para prevención de la población y en colaboración con todo el personal médico.