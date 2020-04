Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe tampoco permitirán las salidas para esparcimiento

Domingo 26 de abril de 2020 | 19:22hs.

Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe resolvieron en forma conjunta no habilitar las salidas de una hora para esparcimiento que fueron anunciadas por el Gobierno nacional. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en la mañana de este domingo había aclarado que la provincia no se adhería a los dispuesto por el Presidente Alberto Fernández.









A través de un inusual comunicado conjunto, las autoridades de los distritos más poblados y los más afectados por el coronavirus, aclararon que “en aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensúen con las autoridades municipales”. En estos casos, las decisiones se acordarán con los respectivos intendentes municipales de cada uno de los territorios.





Estas cuatro provincias nuclean casi el 70% de la población del país y sus dirigentes consideraron que es importante mantener un alto grado de cohesión. Por eso entendieron que era importante comunicar en forma conjunta. “Hay que mostrarse unidos y firmes en cómo debe seguir la cuarentena", explicaron.







En el caso de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti informó que las medidas de aislamiento obligatorio continuarán al menos durante siete días más en la capital provincial y en Rosario para analizar la evolución de la situación sanitaria.







Por la mañana, el gobernador Axel Kicillof, llevó adelante una ronda de consulta con los intendentes de los 135 distritos que tiene el territorio bonaerense. Junto a la ministra de Gobierno, Teresa García, comenzó a hablar con los jefes comunales del conurbano y del interior en búsqueda de un consenso para definir cómo avanzar en cada lugar.







El Gobernador y los intendentes que gobiernan las localidades más grandes del conurbano, muchas de ellas con más de 500 mil habitantes, consideraron que no era viable habilitar la hora de esparcimiento en esos lugares. No confiaban en el autocontrol de los ciudadanos y temían que si las calles se llenaban de personas - con necesidad de salir después de un mes de cuarentena - la propagación del virus podía crecer exponencialmente e implicaría un retroceso en el cuidado exhaustivo que se ha realizado hasta el momento.







Según aclararon en el comunicado, se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas. En el plano político, señalaron que la decisión “fue tomada en consulta con el Gobierno Nacional”.







Esta mañana, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, ya había advertido que en su provincia también se postergará al menos durante una semana la habilitación de la hora de esparcimiento hasta 500 metros desde el domicilio, anunciada por el presidente Alberto Fernández durante la noche del sábado.







El mandatario provincial aseguró, además, que en el transcurso de esta semana se habilitarán varias actividades, y que brindar el permiso para la salida a las calles para esparcimiento podría dificultar las tareas de control de las personas que se encuentran bajo aislamiento dentro de Misiones.







El presidente Alberto Fernández anunció que los ciudadanos podrían salir durante una hora en un radio de 500 metros de su hogar







Misiones fue la primera provincia del país en moverse por vías diferentes a las recomendadas desde el Gobierno nacional, que fue asesorado por un panel de expertos de diferentes áreas.







Pasadas las 14 el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se expidió en el mismo sentido. “Hemos decidido junto a los jefes comunales de todo el territorio provincial, mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio tal cual viene funcionando en Mendoza hasta la fecha”, señaló a través de las redes sociales.







Suárez aclaró que el aislamiento obligatorio seguirá en “El gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú y Lavalle”. “El resto de la provincia decidiremos junto a los Intendentes la manera de seguir una vez que se dé a conocer el nuevo decreto de Presidencia”, indicó el gobernador mendocino en las redes sociales.



En Tucumán el gobernador Juan Manzur también tomó la determinación de mantener el aislamiento sin flexibilización. “No están dadas las condiciones. Tucumán tiene características particulares, es la provincia más densamente poblada. Aún no podemos autorizar la gente salga a las calles”, aseguró el mandatario en una entrevista con la Gaceta.En la misma línea se posiciona Tierra del Fuego. Esta tarde se reunirán para terminar de definir los detalles, pero ya adelantaron que no consideran que estén dadas las condiciones.Las aclaraciones de las provincias llegan después del anuncio que el presidente Alberto Fernández hizo anoche desde la Residencia de Olivos para extender la cuarentena “administrada” hasta el próximo 10 de mayo inclusive. Además, el Presidente había confirmado que a partir del lunes se podrán realizar salidas breves de hasta una hora y en un radio de 500 metros.En un mensaje grabado, el mandatario anunció que en todos los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes continuarán con el aislamiento tal como fue hasta ahora, mientras que donde vivan menos de 500 mil habitantes podrían quedar exceptuados en caso de que cumplan con 5 requisitos:1) Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a quince días,2) Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta,3) Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional,4) El porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido,5) La zona geográfica no podrá estar definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.