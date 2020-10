Alberto se quebró al recordar a Néstor Kirchner: “Fue el mejor presidente de la democracia” - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 18:47hs.

Alberto Fernández encabezó este jueves la presentación de un libro en homenaje a Néstor Kirchner, al que no dudó en catalogar como "el mejor presidente de la democracia”.El mandatario recordó sus años como jefe de Gabinete y se emocionó al recordar esos momentos junto con el ex jefe de Estado. “Néstor fue el mejor presidente que la democracia tuvo. Fue inmenso. Con un genio político como nunca vi en mi vida. Con capacidad para atender la necesidad del otro”, señaló Fernández.Fue en ese tramo de su presentación en la que quedó al borde de las lágrimas. “Él siempre decía que los problemas no son nuestros, mientras no los conozcamos. Si sabemos de un problema, el problema es nuestro. Así viví lo que en capítulo (del libro) llamo como la más maravillosa aventura política que se puede tener: empezar en el desierto y llegar al poder, y cambiar la argentina. En ese momento. Esa aventura que yo viví solo pude con Néstor, esa es la verdad”, señaló visiblemente emocionado.En la presentación de "Néstor, el hombre que cambió todo”, estuvieron presentes el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, su par de Medio Ambiente Juan Cabandié y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, entre otros.“Néstor nos cambió la vida a todos, no tuvo dudas sobre qué intereses debía representar. Yo hice política de un modo hasta el día que lo conocí y luego todo fue distinto, para bien”, continuó el mandatario.Las palabras de Fernández tuvieron lugar en medio de versiones que indican que la Vicepresidenta Cristina Kirchner no está contenta con el rumbo del Gobierno. La tensión se elevó luego de que el mandatario ordenara apoyar el informe de la ONU que condena las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, lo que despertó la furia del ala más dura del kirchnerismo.Incluso esto generó la renuncia de Alicia Castro como embajadora designada en Rusia. Por su parte, el chavismo acusó a Fernández de traicionar al kirchnerismo.Este jueves el periodista Marcelo Bonelli aseguró que funcionaria habla de "falta de gestión y política” en el gabinete de Fernández.En este sentido, Alberto Fernández recordó a Néstor Kirchner como una persona con la que “no tenían diferencias sustanciales en nada”. “Era como encontrar mi reflejo en otra persona”, manifestó el jefe de Estado.Por último, el Presidente le pidió a “Wado” de Pedro; Cabandié y Raverta “continuar con el legado de Néstor”, ya que serán ellos quienes los “reemplazarán en el futuro”.