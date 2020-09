Aficionado por la historia pone en valor las primeras locomotoras de Misiones - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 11:09hs.

Ronald Javier Vera estudió Ingeniería Agronómica, es empresario, docente y un gran aficionado por las máquinas a vapor.Su rol como docente le permite compartir sus conocimientos con sus alumnos. Sin embargo, Ronald creyó que esto no era suficiente y que tenía mucho más para dar. Es por esto que, un día decidió utilizar sus redes sociales con el fin de difundir videos en donde le permita compartir sus saberes, no solo referidos a la ciencia forestales, sino también a su gran fascinación que son las máquinas a vapor.“Un día le dije a mi esposa ‘que lastima se conoce tan poco de las máquinas a vapor y no hay videos donde daten de su importancia’ hasta que un día decidí hacerlo yo. Sin querer me convertí en un youtuber a los 54 años” bromeó Ronald en diálogo con El Territorio.En su cuenta personal de Facebook, se encuentra uno de sus videos más conocidos que datan sobre el valor histórico del ferrocarril ubicado a modo de muestra en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.“Hay máquinas que a veces las vemos y no nos damos cuenta de su gran valor histórico, cultural y arquitectónico. Como misioneros tenemos que poner en valor porque son parte de nuestra historia” explicó.Sus videos en poco tiempo tuvieron repercusiones y según comentó el ingeniero, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a llegar los primeros mensajes de felicitaciones y en algunos casos, de objeciones que discutían los datos explicados en el video. “Eso está bueno, porque algunos datos son muy difíciles de corroborar por eso me gusta que las personas opinen y compartan lo que saben” agregó.Finalmente, Ronald comentó que se vendrán más videos como este en su cuenta de Facebook como también en su canal de YouTube, Foresto Industria, en donde continuará compartiendo datos históricos de las máquinas a vapor que alguna vez funcionaron por Misiones.