¡Acción!: escenas de vida cotidiana en medio de una pandemia

Domingo 19 de julio de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Reflejar lo que pasa, lo que nos pasa, cómo nos sentimos en estas situaciones tan atípicas, parece ser una necesidad catártica que puede tomar distintas formas.

Para el mundo del audiovisual, a pesar de que se cortaron los rodajes y el trabajo de producción, las ideas de futuros proyectos florecen, las noticias y los documentales coparon la parada y la nueva modalidad de ‘grabar en casa’ ha tomado relevancia al punto de convertirse en uno de los últimos hits de Netflix.

“Aclamados cineastas de todo el mundo canalizan su creatividad durante el aislamiento por el Covid-19 y nos deleitan con esta serie de cortometrajes de distintos géneros”, invita la sinopsis de Hecho en Casa, una de las novedades de la plataforma mundial de streaming.

Liderados por el chileno Pablo Larraín (Jackie), 17 directores, entre ellos Paolo Sorrentino (The new pope), Kristen Stewart (Café Society) y Maggie Gyllenhaal (The Deuce), reflejan su visión del aislamiento. El humor, el misterio, la poesía, la emoción y hasta la propia creatividad que se despierta en casa crecen en las historias de los cortos.

De igual manera, en Misiones, un grupo de jóvenes obereños quiso dejar huella del confinamiento y estrena Mensajes dando voz a los sentimientos de muchos misioneros. Al igual que la productora de Posadas Tres Monos, que lanzó La Cuarentena serie, una producción que se puede ver netamente en Instagram, tal como consignó uno de sus creadores: Matías Juañuk, con larga trayectoria en el mundo audiovisual. “Nos apasiona hacer ficción”, reveló el realizador, que junto a amigos grabaron videollamadas y les dieron forma. Además de sumarse colegas de varios puntos, la nostalgia de fogón, de compartir al aire libre, llevó a que grabaran una canción alegórica, siempre cada uno desde su casa, obvio.

También a partir de la iniciativa del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) de Video+Arte 20, muchos se animaron a contar sus historias en videos de entre 3 y 5 minutos de duración, como solicita la convocatoria que finalizó este mes.



Desde este rincón del mundo

Si bien hay una empatía global por las vivencias del aislamiento, cada casa es un mundo y desde Oberá, surgieron una serie de historias que se verán desde este miércoles en las redes sociales de la productora local Tutti Frutti (@Tutti Frutti Audiovisual).

“Es increíble cómo ahora todo se cuenta a través de una imagen, de un video, desde los docentes con los niños, las familias, los trabajos...”, arrancó explicando Gastón López, detrás de esta propuesta. “La sociedad se está comunicando de esa manera, ya se naturalizó totalmente y está buenísimo porque da la oportunidad de que se vean más cosas de las que se veían antes, y lo más real”, alegó.

La producción obereña que se estrenará esta semana tiene siete capítulos de no más de un minuto y medio que “son fiel reflejo de lo que estamos viviendo en estos momentos y lo que se estaba pensando”, graficó López, conocido también por su faceta de cantautor.

“Yo filmé todo desde mi departamento, hice los planos de actor, grabé todo acá, edité todo acá”, detalló sobre los microrrelatos hechos 100% en casa. A estas imágenes se les suma voces en off, a modo de llamadas que quedan en el buzón, grabadas por amigos.

“Está producido en casa y con el aporte de amigos de manera remota”, insistió.

Previo al estallido de la pandemia, Gastón estaba en pleno trabajo, junto a colegas en una película grupal conformada por cortos, que tienen al Río Uruguay como hilo conductor. Decretada la cuarentena se puso un freno al rodaje que estaba en proceso.

Sin embargo, tal como la mayoría de los artistas confinados, para quienes se dedican al audiovisual, el parate alentó la creación de nuevas formas de comunicar, de nuevas ideas por lanzar.

Así lo entendió también López, que “brindó ese espacio para pensar, gestar distintos proyectos. Estamos concretando ideas, bajándolas a textos y guiones, encarando cosas nuevas”, reconoció el también partícipe del espacio poético Reviro Textual.

Mudados a la virtualidad, Oberá en cortos también tuvo que redefinirse y será en streaming. “Me parece que lo presencial tiene su magia”, recordó López, al tiempo que deslizó, a pesar de que la mayoría viene trabajando en esta línea, que será “toda una novedad integrar la mecánica de hacer un festival de cortos enteramente online”.