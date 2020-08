Zulema y Zulemita Menem dieron positivos para Covid-19

Martes 11 de agosto de 2020 | 20:15hs.

La ex esposa de Carlos Saúl Menem, Zulema Yoma, dio positivo en coronavirus al igual que su hija, Zulemita Menem, según confirmó la familia este mediodía. Por ser un contacto estrecho, el ex Presidente también fue hisopado hoy y se encontraba a la espera de resultados.Según confirmó a AméricaTV, Zulemita Menem indicó que las sospechas surgieron a partir de los síntomas compatibles con COVID-19 que presentó una empleada doméstica que trabajaba en su casa. La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultados ya que se lo realizaron por prevención, debido a la cercanía que Zulemita mantiene con su padre. Esos estudios dieron finalmente dos casos positivos.“Mi mamá y yo dimos positivo y mi hijo negativo. No teníamos síntomas”, señaló Zulemita. “A mi papá lo hisoparon hoy. Vamos a esperar los resultados, ojalá sean negativos”, agregó.Una vez confirmados sus hisopados, el testeo arrojó que la trabajadora de la casa particular había dado negativo al momento del análisis, por lo que en la familia desconocen cuándo habría sido el origen de la cadena de contagios.“Evidentemente el contagio fue antes”, indicó Zulemita, que se tomó con “tranquilidad” las conclusiones del laboratorio y advirtió que perdió “un poco el gusto”. “Estuve el fin de semana con mi papá, pero siempre con todas las protecciones, barbijo y lo demás”, añadió.El ex presidente estuvo hospitalizado en junio pasado en el Instituto del Diagnóstico, de la ciudad de Buenos Aires, a raíz de una neumonía bacteriana y al poco tiempo fue dado de alta.Durante diez días, Carlos Saúl Menem fue sometido a diversos tratamientos con antibióticos, mientras los análisis de coronavirus que se le realizaron fueron negativos. Con sus 90 años, pudo sobrellevar dicha enfermedad severa. En julio volvió a ser internado por estudios de control de la diabetes y análisis nefrológicos.Si bien su estado de salud causó preocupación, su cardiólogo personal, Luis de la Fuente, explicó en ese momento que el ex presidente “siempre estuvo bien y que no hubo una recaída, sino que se lo volvió a internar para hacerle controles y estudios más específicos de los riñones y la diabetes”.El cuatro de julio pasado Menem recibió el alta del Sanatorio Los Arcos, en donde se había internado, y desde ese entonces permaneció en su domicilio. En aquella oportunidad también se había especulado con un posible contagio de COVID-19 del ex mandatario. Sin embargo, los médicos que lo atendieron confirmaron de qué se trataba la neumonía que padecía.“Son infecciones del parénquima pulmonar, son una causa importante de morbimortalidad, es decir de enfermedad y muerte, precisamente la sexta causa de muerte en Argentina”, explicó Ana Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas, en diálogo con Infobae.Y agregó: “Puede ser de evolución sencilla por lo que se trata en cinco o seis días con antibióticos en una persona joven o muy grave en personas mayores, de más de 65 años como es el caso del ex presidente”.“La gravedad dependerá de las comorbilidades como la obesidad, diabetes, insuficiencias renales u otras y cuando uno tiene más de 65 años el pronóstico tiende a agravarse. En este caso, el doctor Menem tiene una edad avanzada, no es lo mismo una neumonía en un paciente que tiene 30 o en uno de 80, 90, por lo cual se trata de un paciente que tiene una neumonía grave, ya que por ser bilateral significa que tiene la inflamación en ambos pulmones”, completó Putruele.