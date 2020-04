Ya son más de 200 mil los muertos por coronavirus en todo el mundo

Breves

India

Vuelven a abrir los negocios no esenciales India relajó ayer algunas de las medidas de restricción impuestas para mitigar el impacto del coronavirus en ese país de 1.300 millones de habitantes, al habilitar la apertura de algunos negocios de productos no esenciales pero con algunos cuidados.

“Todas las tiendas registradas bajo la Ley de Tiendas y Establecimientos, incluidas las que están en complejos residenciales, barrios y las tiendas independientes están exentas del confinamiento”, explicó el Ministerio del Interior.





Bélgica

Los números continúan en ascenso El Ministerio de Sanidad de Bélgica informó ayer que se produjeron 241 fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que el país se aproxima a los

7 mil muertos por la nueva enfermedad. El país aún no consiguió por el momento aplanar la curva de fallecidos y contagios. En cuanto a los positivos, hubo más de mil en las últimas 24 horas y son más de 45 mil los contagiados por coronavirus desde el inicio de la epidemia. El gobierno aseguró que Bélgica superó el pico de mortalidad el pasado 12 de abril, pero el dibujo de la curva de contagios y la de fallecidos continúa ascendiendo.