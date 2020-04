Brasil superó las 4 mil muertes y tuvo 5 mil contagios en un día

Domingo 26 de abril de 2020

El número de muertos por coronavirus en Brasil superó ayer los 4 mil, con 58.509 casos confirmados en medio de una crisis en el gobierno agravada tras la renuncia del ministro de Justicia, Sérgio Moro.El boletín diario del ministerio de Salud indica que el número de fallecidos aumentó en 346 en un día, 9,4 por ciento más que el viernes, aunque el récord fue alcanzado el pasado jueves, con 407 muertes en un solo día.Los casos confirmados crecieron 10,4 por ciento y en la última jornada fueron detectados otros 5.514, reseñó la agencia de noticias EFE.Los datos muestran la aceleración de la pandemia en el país, en un momento en el que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro se encuentra fuertemente debilitado tras la salida de Moro, que se produjo días después de la destitución del ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta.Moro, quien como juez condenó a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentó el viernes su renuncia después de que fuera destituido el jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, lo que fue interpretado como una interferencia política en el Poder Judicial.En su discurso de despedida, el ex magistrado lamentó anunciar su salida en momentos en los que el país registra un aumento de casos y muertos por coronavirus, cuyo pico se espera entre mayo y junio.Pese al avance de la enfermedad, Bolsonaro defendió en numerosas ocasiones la vuelta al trabajo de los brasileños y estimuló a algunos gobernadores y alcaldes a relajar las medidas de restricción.Con 20.004 casos y 1.667 muertes, San Pablo (sureste) es el estado más afectado por el coronavirus, aunque también la región más populosa del país, con 46 millones de habitantes.El gobernador del estado, Joao Doria, uno de los principales defensores de la cuarentena, anunció que el estado pretende ensayar una reapertura “gradual” de la economía a partir del 11 de mayo, aunque aseguró que la misma puede ser revisada dependiendo de la evolución de la curva.Siguieron los cruces con MoroBolsonaro acusó de ingrato ayer al ya ex ministro de Justicia diciendo que él lo apoyó cuando éste fue cuestionado por las filtraciones del caso de corrupción Lava Jato en el que trabajaba Moro y que propició la condena del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.En respuesta a las palabras de Bolsonaro, Moro publicó en Twitter: “Sobre la reclamación del señor presidente sobre una supuesta ingratitud: yo también apoyé al presidente de la república cuando él fue injustamente atacado. Pero preservar la Policía Federal de la interferencia política es una cuestión institucional, de Estado de Derecho, y no de relaciones personales”, indicó.