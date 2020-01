WhatsApp: estos son los teléfonos que se quedan sin el servicio de mensajería

Viernes 3 de enero de 2020 | 15:00hs.

Año nuevo puede significar celular nuevo para muchas personas que tengan dispositivos antiguos y quieran seguir usando WhatsApp. El servicio de mensajería informó cuáles serán los dispositivos que no podrán actualizar la app a partir de 2020.¿Los que quedan desplazados? Todos los equipos con Windows Phone se quedaron sin actualizaciones en WhatsApp a partir del 31 de diciembre de 2019. Pero también los modelos más viejos de Apple y algunos con Android dejarán de ser compatibles a partir de febrero de este año.Los usuarios de celulares con Android no podrán actualizar la app de mensajería en equipos con la versión 2.3.7 o anterior. Esa edición del sistema operativo fue liberada en el año 2011. En este caso, la medida entrará en vigencia desde el 1 de febrero de 2020.En los equipos iOS, la fecha es la misma. WhatsApp dejará de ofrecer sus novedades en la versión 8 o anteriores. Esa variante del SO móvil de Apple fue presentada en 2014.¿Esto significa que no podrán usar más WhatsApp? Puede que no, y que todavía puedan hablar con sus contactos, pero algunas funciones no estarán disponibles, puede tener fallas y, lo más importante, hay riesgos en términos de seguridad justamente por la falta de actualizaciones en la plataforma.