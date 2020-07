Verón: "Si no vuelve el fútbol, la TV no pagará más y tendremos que bajar la persiana"

Jueves 30 de julio de 2020 | 21:21hs.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, habló sobre el difícil momento que vive el fútbol argentino ante la falta de autorización del gobierno nacional para reanudar los entrenamientos y la competencia. La Bruja se mostró crítico de la AFA y de las declaraciones de Carlos Tevez que en los últimos días dijo que no era el momento de volver a entrenar.









"Los que antes creían una insensibilidad hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes", dijo Verón en una entrevista con el programa Los Más Grandes, por Radio Cooperativa.





"Hoy hay que mantenerse en línea con lo que se decida. Pero esto se dilató muchísimo y es una decisión que tendría que haberse tomado antes. En un momento, cuando se hablaba de esto, parecías un insensible. Hoy, los que te decían insensible están presionando y dicen que no puede ser que no se vuelva a jugar", señaló la Bruja.







Verón también hizo referencia a la supuesta la falta de planificación que se tuvo en AFA durante varios meses: "Esto se tendría que haber hablado muchísimo antes, porque sabiendo cómo venía la cosa, hoy no vas a encontrar a nadie porque la situación está medio desbordada. Para todos hubiera sido mejor, dos meses antes, cuando ya se sabía más o menos esto, decir: 'Bueno, fines de agosto volvemos a entrenar'. Para los clubes era una buena solución para planificar con los jugadores, los cuerpos técnicos, con todos".







Además, el presidente albirrojo marcó distancia con los dichos de Carlos Tevez: "Lo quiero, pero no comparto su mirada. Todos tuvimos a alguien cercano que estuvo enfermo. No me mueve la aguja. Lo que mueve la aguja es decir que, si no volvemos, la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles, bajamos la persiana y el año que viene vemos. Pasa por ahí el tema".