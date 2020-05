Vence plazo para que empresas se inscriban al programa de ayuda para pagar sueldos

Martes 26 de mayo de 2020 | 09:30hs.

De acuerco con lo que informó el Gobierno, este martes vence el plazo de inscripción en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y salarios de mayo.Los interesados tienen hasta hoy para solicitar el ingreso a este plan de ayuda económica. El requisito incluye también a las empresas que ya realizaron el procedimiento el mes pasado.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisó que las firmas deberán ingresar nuevamente con clave fiscal en el sitio web del organismo y completar los datos de todos los que serán beneficiarios.El procedimiento implica informar al mencionado organismo una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para cada uno de sus trabajadores a través del servicio web “Simplificación Registral”, aunque no es necesario que sea una cuenta sueldo sino que puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el empleado figure como titular o cotitular.Según informó la AFIP, que dirige Mercedes Marcó del Pont, más de 300 mil empleadores ya se registraron hasta el momento para acceder en junio al programa que, se espera, se hará cargo del pago de una parte del sueldo de más de 3 millones de personas.El salario complementario a asignar como beneficio será el equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de febrero de 2020 que no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($ 16.875) ni superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750).Una vez finalizado el período de inscripción, el organismo evaluará los beneficios a los que podrá acceder cada empresa de acuerdo con los criterios de acceso previstos, que incluyen desarrollar una de las actividades contempladas por la normativa y una variación no mayor al 5% en la comparación de la facturación entre abril de 2019 y abril de 2020.En realidad, el plazo original para solicitar el ingreso a este plan era hasta el 21 de mayo pasado, pero la AFIP decidió extender ese tiempo cinco días para que todas las firmas interesadas puedan hacerlo.De esta manera, este será el segundo mes consecutivo en el que el Estado brindará el auxilio a empresas privadas mediante el pago de la mitad de casi un millón de salarios y la reducción de contribuciones patronales, como medida para paliar los efectos de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.Al igual que ocurrió las veces anteriores, la Anses será la encargada de transferir a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo.